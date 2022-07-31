القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس نجاحها في إعادة مواطن مصري من الأراضي الليبية وذلك بعد اختفائه لمدة 18 شهرا.



وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد ـ وفقا لبيان الوزارة امس ـ أن الوزارة استجابت لطلب مقدم من مواطن مصري يفيد باختفاء شقيقه في ليبيا منذ 18 شهرا، والذي كان يعمل لدى إحدى الشركات الليبية، إلا أنه تم القبض عليه هناك دون معرفة الأسباب.



وأضافت الوزيرة أنه وعلى الفور، بدأت الوزارة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر وليبيا للتعرف على ملابسات الموقف، وتقديم المساعدة القانونية أو إخلاء سبيله حال عدم الإدانة، وبالتواصل مع الأشقاء في ليبيا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة، تم الإفراج عن المواطن المصري وحرصت الوزارة على المتابعة أولا بأول حتى عودته بسلام إلى أرض الوطن.



وأهابت وزارة الهجرة بالمصريين في الخارج الحفاظ على سلامتهم الشخصية بالبعد عن أماكن التوترات، مؤكدة أن الدولة تحرص على رعاية أبنائها بالخارج وتقف إلى جانبهم في مختلف المواقف.



في سياق متصل، ذكرت الوزارة أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى ومقترحات المواطنين والحرص على الاستجابة لها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم تقريرا قدمه السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، حول موقف متابعة مشكلات المصريين بالخارج، خلال شهري مايو ويونيو 2022، والمتابعة مع الجهات المختصة لحلها.



وأشادت وزيرة الهجرة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة لحل مشكلات المصريين بالخارج، معربة عن شكرها للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وممثلي الجهات المختلفة، لما يبذلونه من جهود للاستجابة للمصريين بالخارج.