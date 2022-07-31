بدأ أمس طلاب «أبناؤنا في الخارج» أداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمادة اللغة العربية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ بحسب اليوم السابع ـ أن امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى لأبنائنا في الخارج بدأت امس، موضحة أن الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021-2022 هي:



الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر 2021-2022، والمتقدمون للدور الثاني على نظام أبنائنا في الخارج.



الطلاب الذين أدوا امتحانات أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2021-2022 ولهم دور ثان، ولم يتمكنوا من أداء كل الامتحانات لأي سبب تقني أو فني.



ـ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري الذين أدوا امتحانات الدور الأول 2021-2022 ولهم دور ثان.



ـ التقديم إلكترونياً لامتحانات تحديد المستوى من خلال المنصة الإلكترونية.



ـ تسليم أصل شهادة الميلاد وأصل الشهادة الدولية إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو اليد.



ـ دفع الرسوم من خلال الدفع الإلكتروني على منصة أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولارا.