أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتــمعية ووزيــــر الــــدولة لشــؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا بتعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى.



وتضمن القرار:



مادة أولى: يستبدل بنص المادة 36 من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى بالنص التالي:



مادة (36): يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة يتكون من 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية.



مادة ثانية: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الـــــرسمية، وعــلى الجهات والإدارات المخــــتصة العلم وتنفيذ ما ورد به.