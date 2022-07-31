أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حزب «إخوة إيطاليا» الذي تترأسه جورجيا ميلوني يكتسب دعما، ما يساعدها في ترسيخ محاولتها لقيادة الائتلاف اليميني المتطرف في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وأظهر استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق واستطلاعات الرأي «إبسوس» الإيطالية، ارتفاع الدعم للحزب اليميني المتطرف إلى 23.3%.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «كوريري ديلا سيرا» أن حزب ميلوني متساو في الصدارة مع حزب الديموقراطيين الذي يرأسه إنريكو ليتا، رغم أن الائتلاف بقيادة ميلوني لديه دعم بواقع نحو 46%، مقارنة بـ33% لتكتل يسار الوسط.



وخسر حزب حركة «خمس نجوم» الذي أثار الأزمة السياسية التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي مؤخرا، المزيد من الدعم، حيث تراجع إلى 11%.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن الصحيفة قولها إن الشريك الائتلافي لميلوني، «رابطة الشمال» الذي يرأسه ماتيو سالفيني، حصل على دعم بنسبة 13.5% بينما حصل حزب «فورزا إيطاليا» الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني على دعم بنسبة 9%.