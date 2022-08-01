عبدالعزيز الفضلي

دعا جهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء وزارة التربية إلى تزويده بخطتها المتعلقة بتشغيل المباني العامة للوزارة بالمدن الإسكانية لـ 67 مدرسة جديدة تابعة لـ 3 مناطق تعليمية «الأحمدي والفروانية والعاصمة» وتحديدا في كل من مدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة ومدينة جابر الأحمد ومنطقة غرب عبدالله المبارك.

جاء ذلك في كتاب وجهه الجهاز الى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جاء فيه «بالإشارة إلى اختصاصات الجهاز الواردة في المادة (2) من مرسوم إنشائه في شأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات، وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ، وإلى ما ورد في المادة (3) من ذات المرسوم من أن يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال بالوزارات والجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات والدراسات، وعلى هذه الجهات التعاون والتنسيق مع الجهاز في هذا الشأن، وإلى المادتين (1، 6) من قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي، وإلى كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوارد للجهاز بهذا الخصوص، وفي ضوء المتابعات التي يقوم بها الجهاز لمشاريع المدن الإسكانية والخدمات التابعة لها، وإلى عقود المباني العامة والتابعة لجهتكم الموقرة بمشاريع المدن الإسكانية الواردة أدناه والتي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكينة بتنفيذها، يرجى التكرم بتزويدنا بخطتكم نحو تشغيل المباني العامة التالية:

1- المباني العامة بمشروع مدينة صباح الأحمد السكنية:

٭ مدرسة ابتدائية بنات وثانوية بنات

2- المباني العامة بمشروع مدينة الوفرة الإسكاني:

٭ عدد 4 روضة أطفال.

٭ عدد 2 مدرسة ابتدائية بنات.

٭ مدرسة متوسطة بنين.

٭ مدرسة ثانوية بنين.٭ ع

دد 2 مدرسة ابتدائية بنين.

٭ مدرسة متوسطة بنات.

٭ عدد 2 مدرسة ثانوية بنات.

3- المباني العامة بمشروع مدينة جابر الأحمد السكنية:

٭ عدد 7 روضة أطفال

٭ عدد 4 مدرسة ابتدائية بنات

٭ عدد 3 مدرسة متوسطة بنات

٭ عدد 2 مدرسة ثانوية بنات

٭ عدد 4 مدرسة ابتدائية بنين

٭ عدد 3 مدرسة متوسطة بنين

٭ عدد 2 مدرسة ثانوية بنين

4- المباني العامة بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك الإسكاني NA:

٭ عدد 4 روضة أطفال

٭ عدد 2 مدرسة ابتدائية بنات

٭ مدرسة متوسطة بنين

٭ عدد 2 مدرسة ابتدائية بنين

٭ عدد 2 مدرسة متوسطة بنات

٭ عدد 2 مدرسة ثانوية بنات

5- المباني العامة بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك الإسكاني NB:

٭ عدد 4 روضة أطفال

٭ عدد 2 مدرسة ابتدائية بنات

٭ مدرسة متوسطة بنات

٭ مدرسة ثانوية بنات

٭ عدد 2 مدرسة ابتدائية بنين

٭ عدد 2 مدرسة متوسطة بنين

٭ عدد 2 مدرسة ثانوية بنين.