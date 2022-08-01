عبدالعزيز الفضلي



فاز موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية إبراهيم العيد برئاسة مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم العالي بالتزكية، في حين حصل محمد فوزي على منصب أمانة السر وطارق كمال الدين أمانة الصندوق، ود.بدر العلاطي وحسام فتحي وأحمد توفيق أعضاء.



وقال العيد في تصريح له إننا نهدف من خلال هذا الصندوق إلى تعزيز التضامن والأخوة والتكافل بين أفراد الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخدمات التي يقدمها لأعضائه المنتسبين من خلال مشاركته بمبلغ 10 دنانير شهريا من راتبه.



وأوضح أنه في حال تقاعد الموظف سيحصل على مبلغ من الصندوق إضافة إلى دفع 6 آلاف دينار لأسرة المتوفى واسترجاع اشتراكاته، لافتا إلى أن هناك العديد من الخدمات الجديدة سيقدمها الصندوق لمنتسبيه بعد بحثها ودراستها من قبل مجلس الإدارة، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من وضع فيه هذه الثقة لتحمل مسؤولية الصندوق.