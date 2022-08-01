أتم طلاب كلية الكويت التقنية المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الصيفي 2021-2022 من تخصصي إدارة نظم المعلومات وصيانة وأمن نظم الشبكات برنامجهم التدريبي تحت إشراف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث قام الجهاز بتدريب الطلاب عمليا في مجالات الحفاظ على البيانات وسريتها وأمن المعلومات وأنواع الشبكات وغرف الخوادم.

ويسهم التدريب الميداني في إثراء تجربة الطلبة وتطوير مهاراتهم بالتطبيق العملي في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التقنيات الحديثة التي تساعد في إعداد الطلبة المتوقع تخرجهم لخوض غمار تجربة سوق العمل من خلال الاستفادة من خبرات نخبة مختارة من طاقم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم كلية الكويت التقنية برامج الدبلوم في تخصصي إدارة الأعمال وتشعيباتها ونظم وتكنولوجيا المعلومات وتشعيباتها.

وبدأ قسم القبول في الكلية باستقبال الطلبة الراغبين بالالتحاق في الكلية ضمن خطة البعثات الداخلية للفصل الأول من العام الدراسي 2022 /2023، وذلك من يوم الأحد 24 يوليو 2022 ويستمر حتى الخميس الموافق 4 أغسطس 2022.