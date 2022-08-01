علاء مجيد



سجلت البنوك الكويتية الـ9 التي أعلنت عن أرباحها خلال النصف الأول من 2022، باستثناء البنك التجاري الذي لم يعلن عن أرباحه حتى إعداد هذا التقرير، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 42.01% لتسجل أرباحا بقيمة 520.24 مليون دينار مقارنة بـ 366.34 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي (2021).



ويأتي هذا النمو بالتزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية في ظل عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي بعد جائحة كورونا والعمل بشكل طبيعي ودعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط وكذلك دعم نمو الأرباح التراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الارباح والخسائر نتيجة السياسية التحوطية التي سادت خلال الفترة المقارنة تخوفا من ضبابية مستقبل البيئية التشغيلية وقتها نتيجة تفشي متحورات كورونا.



واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن ارباحها على 60.3% من ارباح القطاع بـ 313.75 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الاسلامية الخمسة التي أعلنت عن ارباحها على 39.7% من الأرباح المعلنة حتى الآن بما قيمته 206.48 ملايين دينار.

وتصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 237.82 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 47.9% مقارنة بـ 160.76 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 138.08 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 35.1% مقارنة بـ 102.19 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 33.08 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 54% مقارنة بـ 21.54 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 ورابعا جاء بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت بـ 30.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 83.3% مقارنة بـ 16.52 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.

وحل في المرتبة الخامسة بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 27.24 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13% بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 20.24 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 12.3% تلاه في المرتبة السابعة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 18.4 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22%.



كما جاء في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 11.87 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 96.1% وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن وفي المرتبة التاسعة جاء بنك الكويت الدولي KIB بأرباح بلغت قيمتها 3.2 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 43%.

وبلغ إجمالي الأصول للبنوك الكويتية الـ9 التي أعلنت عن ارباحها عن النصف الأول، باستثناء البنك التجاري، الى 97.08 مليار دينار بنسبة نمو 9.1% قياسا إلى الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 88.98 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 34.28 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8.6% مقارنة بـ 31.57 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بإجمالي أصول بلغ 22.78 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5.80% مقارنة بـ 21.54 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.63 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 14% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.3 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 5% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.87 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 9.3%.

وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.9 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 23% تلاه سابعا البنك الأهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.71 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 6.2% وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.05 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 14.3% وجاء في المرتبة التاسعة بنك الكويت الدولي KIB بقيمة موجودات بلغت 3.52 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22%.