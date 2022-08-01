قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» الكويتي هيثم الغيص إن لديه تطلعات وأفكارا سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء تستهدف النهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.

وأعرب الغيص وهو أول مواطن كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع في تصريح لـ «كونا» الأحد عن جزيل الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على دعم سموهما غير المحدود والثقة السامية به كمرشح البلاد لشغل هذا المنصب.

وأضاف الغيص الذي سيباشر عمله في منصبه الجديد اليوم الاثنين خلفا للنيجيري الراحل محمد باركيندو أن تزكيته من قبل الدول الـ 13 الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة جهود مضنية وعمل دؤوب بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس، مشيرا الى أن اختياره لشغل هذا المنصب المهم يعكس ما تحظى به الكويت من مكانة مرموقة داخل «أوپيك»، معربا عن تطلعه إلى النهوض بالمنظمة وتطويرها.



ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة 3 سنوات بعد أن تمت تزكيته كمرشح الكويت لهذا المنصب في الثالث من يناير الماضي في اجتماع وزاري خاص عقد (عن بعد).

ويتمتع الأمين العام الجديد لـ «أوپيك» هيثم الغيص بخبرة واسعة تمتد نحو 30 عاما في مجال أسواق النفط العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات فاعلة في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.

وكان الغيص قد شغل منصب محافظ الكويت في «أوپيك» من عام 2017 حتى 2021 كما ترأس اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة والدول من خارجها وهي اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة في اتفاق «أوپيك +».