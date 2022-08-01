الساير: المسار التصاعدي لمؤشرات البنك المالية يؤكد فاعلية إستراتيجية «وربة»

ماضون بالتحول الرقمي وطرح حلول مالية رقمية فريدة تفوق توقعات العملاء

الغانم: المعطيات تشير إلى مواصلة البنك بالتحسن في معدلات الربحية خلال 2022

«وربة» يتمتع بجدارة ائتمانية وبنسب سيولة عالية.. ومحفظة تمويلية متنوعة



أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2022، حيث أشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك بلغ 11.87 مليون دينار، ما يعادل 4.44 فلوس ربحية للسهم الواحد، وذلك مقارنة بأرباح النصف الاول من 2021 والبالغة 6.05 ملايين دينار، بنمو 96%، وبما يعادل 2.14 فلس ربحية للسهم الواحد وبنسبة نمو لربحية السهم بلغت 107.5% على أساس سنوي.



وقال البنك في بيان صحافي إن الموجودات الإجمالية كما في النصف الاول من العام الحالي نمت بواقع 13.2% على أساس سنوي، لتبلغ 4.1 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 290 مليون دينار.



فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 2.82 مليار دينار، وبلغ إجمالي حسابات المودعين 2.65 مليار دينار، بنهاية النصف الاول من العام الحالي 2022، وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل 41.21 مليون دينار، بنمو 2.2% . وارتفع رصيد مديني التمويل إلى 2.82 مليار دينار، بزيادة قدرها 353.17 مليون دينار، وبنسبة 14.3% .



أداء مالي قوي



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة حمد مساعد الساير: «إن الأداء المالي القوي للبنك حتى الآن في 2022، يعكس ملاءته المالية وجودة واستقرار أصوله، وان المسار التصاعدي لمعظم المؤشرات المالية الرئيسية يؤكد فاعلية استراتيجية بنك وربة ونجاح جهوده، التي تركز على الاستدامة والرقمنة وتنمية رأس المال البشري، وما شهدته نتائج البنك من النمو الجيد والمتميز في نهاية النصف الاول من العام الحالي 2022، والتي أظهرت أرباحا صافية هو برهان قاطع على ما يتمتع به «وربة» من نموذج أعمال ناجح، وأسس مالية صلبة، تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية، في تنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمي».



وأضاف الساير أن بنك وربة يعتمد منهجية نمو مبنية على الابتكار والتطوير المستمر من أجل تقديم تجربة مصرفية عالية المستوى مع الحفاظ على صحة الأداء المالي، مضيفا أن بنك وربة انطلق في رحلة تحول طويلة الأجل، يواصل من خلالها تعزيز مستوى خدماته ومنتجاته، ويشمل ذلك تحسين تجربة العملاء بأكملها في كل نقطة خدمة، والاستثمار بكثافة في رقمنة عملياته المالية، وتقديم حلول ذكية ومصممة خصوصا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.



التعامل مع التحديات



وذكر الساير عقب مرور الاقتصاد المحلي والعالمي بفترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية المستقبلية يمثل تحقيق مثل هذه النتائج المالية القوية مؤشرا مهما على نجاح «وربة» في التعامل مع هذه التحديات، وسيره بثبات على طريق النمو المستدام.

ويعود هذا الأداء الإيجابي إلى خطط النمو الاستراتيجية للبنك القائمة بالدرجة الأولى على تقديم تجربة مصرفية متميزة من خلال توفير أفضل الحلول والخدمات المصرفية بأعلى المعايير، ولهذا السبب نواصل الاستثمار بكثافة في تسريع الرقمنة في جميع أنشطة وعمليات البنك وتعزيز بنيتنا التحتية التكنولوجية.



وأوضح أن «وربة» حافظ على معدلات متميزة، فيما يتعلق بالعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين، وترشيد المصروفات وتعظيم الربحية، وتحسين مؤشرات جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، مشيرا الى أن الأداء التنافسي للبنك ساهم في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين.



وأكد الساير على المضي قدما في جهود التحول الرقمي وطرح حلول مالية رقمية فريدة من نوعها تفوق توقعات العملاء، منوها بالدور الرائد لـ«وربة» في قيادة التمويل الإسلامي، وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة مع التركيز على تحسين البيئة الاقتصادية ودعم الاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في الصكوك.



وأشاد الساير بالدور الوطني الرائد، لبنك وربة قائلا: «إن «وربة» حريص على دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر «وربة» إدارة مصرفية متخصصة مع تقديم كافة الخدمات التمويلية لهذه الشريحة الواعدة».



تعظيم الربحية



من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم أن الأرباح المحققة للنصف الأول من 2022 تؤكد أن «وربة» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي ومواصلة استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في أسواق رأس المال الأولية والثانوية.



وبين الغانم أن المعطيات تشير الى أن «وربة» سيواصل التحسن في معدلات الربحية خلال عام 2022 مدعوما بارتفاع حجم الأعمال جراء تعافي الاقتصاد المحلي، وكذلك رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم.



وتابع قائلا: «سعداء بقوة أداء بنك وربة في النصف الاول لهذا العام، حيث تمكنا بفضل التنفيذ المتواصل لاستراتيجيتنا والاستثمارات المستمرة من تحقيق أداء ممتاز في النصف الأول من هذا العام، حيث حافظنا على نمو مطرد في كافة المعايير الرئيسية».



وأضاف: «لا نزال نركز على المحافظة على تحقيق عائدات قوية لمساهمينا من خلال الإدارة المالية الحكيمة، ولدعم قوة الزخم الواضحة ونمونا الطويل الأجل، فإننا نواصل الاستثمار في التحول الرقمي، لخلق تجربة حديثة وسلسة لعملائنا».



جدارة ائتمانية



أكد الغانم أن «وربة» يتمتع بجدارة ائتمانية وبنسب سيولة عالية، ومحفظة تمويلية متنوعة، الأمر الذي يدعم نمو الأعمال ويزيد قدرات البنك التمويلية والاستثمارية، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة ما هو إلا نتاج جهود مميزة لفريق العمل على كل المستويات ونجاح استراتيجية البنك في تحقيق نمو مستقر للأعمال والربحية مع القدرة على مواجهة كافة التطورات المتعلقة بالسوق، ومواكبة التطورات المصرفية لاسيما ما يتعلق بالخدمات الرقمية والتقنية.



وأشار الى أن ذلك يعكس قوة العلامة التجارية لبنك وربة ونموه على مستوى خدمات الأفراد والشركات مع النمو المتصاعد والمتسارع لمحفظة التمويل، كما انه يعكس الأهمية الاستراتيجية والمالية للبنك، وذكر انه خلال العامين الماضيين اثبت البنك قوة ونجاح الإستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات والتي أكدت قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة.



خدمات جديدة



أفاد الغانم بأنه خلال الربع الثاني من العام الحالي، أطلق بنك وربة العديد من الخدمات والمنتجات أبرزها فتح «حساب الذهب» عن طريق تطبيق بنك وربة، والذي يمكن للعميل شراء وبيع السبائك الذهبية المتاحة في التطبيق من أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراطا وبنقاوة 999.9، من خلال أسعار الذهب المتاحة وفقا للسوق العالمي لكل نوع من أنواع السبائك الذهبية.



دعم كبير لحملة «لنكن على دراية»



شدد الغانم على أن بنك وربة يواصل دعمه ومساهماته الفاعلة لحملة «لنكن على دراية»، وهي حملة توعوية بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق العملاء، وتوعيتهم، فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم، وكيفية المحافظة على حساباتهم ومدخراتهم.



ونوه إلى حرص بنك وربة على القيام بمثل هذه الحملات والبرامج التوعوية المصرفية، حيث يقدم هذه المبادرات بشكل منتظم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال الرسائل الرقمية عبر تطبيق «وربة أونلاين»، مؤكدا على التزام بنك وربة بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والمستوى الاقتصادي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.