عبدالله الراكان



أحيت الحسينيات ومجالس ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام أولى ليالي شهر محرم لهذا العام، متضرعة إلى المولى عز وجل بالدعاء ان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء وان ينصر ويعز الإسلام، ويحقن دماء المسلمين في شتى بقاع الأرض.



وفي حسينية النجف الاشرف بمنطقة الدعية ارتقى المنبر آية الله الشيخ د.فاضل المالكي، داعيا الله ان يعم الامن والامان والعزة والتمكين للمؤمنين والمؤمنات، مشيرا الى رسالة النبي وبعثته الشريفة، لافتا الى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحسين عليه السلام وقوله «حسين مني وانا من حسين»، مؤكدا ان الحسين لم يحمل السلاح أو يلجأ إلى العنف، مشددا على ان تغيير نظام الحكم بالسلاح ليس في قاموس اهل البيت النبوي، كما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجبار أحد على البيعة او اكراه إنسان على الاسلام.



وأضاف المالكي: المطلوب من الجميع احترام النظام والقوانين لأن القانون يضمن تنظيم أمور الناس وعدم انتشار الفوضى، لافتا الى ان خروج الإمام الحسين من مكة كان احتراما للحرم الشريف وتجنيب المسلمين القتال في مكة.



وفي حسينية آل ياسين تحدث الخطيب الحسيني الشيخ باقر الصبيحاوي في محاضرته حول احياء شعائر الله وقضية استشهاد الامام الحسين والدروس المستفادة منها وتناول العديد من المحاور، مبينا ان كل شيء يتعلق بالله سبحانه يحتاج الى تعظيم وجهد وطاقة تبذل في سبيل ذلك، وهذا ما اشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام في احد الادعية عندما قال «اللهم اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب علي أليم عقابك انك لطيف لما تشاء».



وذكر الصبيحاوي العديد من مناقب أهل البيت النبوي، لافتا الى اقامة شعائر عاشوراء وإحياء مجالس آل البيت وكل عمل او فعل صالح يقرب الى الله تعالى، وهناك العديد من الدروس والعبر التي نستقيها من حياة الإمام الحسين واستشهاده، ونحتاج إلى ان نكرس جهدنا ووقتنا لفهمها وأخذ العظة منها، مشيرا الى ضرورة نشر الوعي والفكر البناء في المجتمع.



وأشار الى ان الخطباء في شهر محرم وخصوصا خلال ايام عاشوراء ونظرا للحضور الكثيف واهتمام الناس بإحياء تلك الليالي يحرصون على تقديم اكبر قدر من المواعظ والدروس والنصح الاجتماعي وطرح القضايا العلمية والدينية لتكون مدرسة الحسين عليه السلام منبعا لكل خير.







