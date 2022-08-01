بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة كافة طلبات بيع الإجازات خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لاعتماد الطلبات المستوفية للشروط والضوابط التي حددها مجلس الوزراء في قرار السماح ببيع الإجازات.



وأوضح المصدر أن عدد الذين تقدموا بطلبات حتى نهاية المدة المحددة منتصف يونيو بلغ 3500 طلب ومتوقع بعد الانتهاء من التدقيق أن يصل عدد الطلبات المستوفية للشروط إلى أكثر من 2500 طلب.



وعن بدء الصرف، بين المصدر انه فور الانتهاء من التدقيق في الطلبات سيتم رفع تقرير بالطلبات المستوفية الشروط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالصرف.