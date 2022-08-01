أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أول من أمس ضرورة الجاهزية واليقظة بغية الحفاظ على أمن وسلامة دور العبادة والحسينيات وتذليل الصعاب أمام روادها انطلاقا من أن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أولوية المؤسسة الأمنية وقيادييها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عقب جولة ميدانية قام بها الفريق البرجس على بعض الحسينيات التقى خلالها عددا من القيادات الميدانية للاطلاع على الخطة الخاصة بتأمين دور العبادة والحسينيات خلال أيام العزاء.

ووفق البيان استمع الفريق البرجس من القادة الميدانيين إلى محاور الخطة الأمنية المنفذة على أرض الواقع والانتشار الأمني الفاعل والتواجد المكثف حول الحسينيات وانسيابية الحركة المرورية في محيطها وتذليل العقبات والصعاب للوصول إلى إليها بسلام.

وأثنى على التعاون الفعال بين مرتادي الحسينيات ورجال الأمن مما أسهم في نجاح خطط الانتشار الأمني والمروري وكان له بالغ الأثر في نفوس الجميع.

وتقدم الفريق البرجس بالشكر والتقدير الى رجال المؤسسة الأمنية على دورهم الفاعل وجهودهم المخلصة في تأمين دور العبادة، مؤكدا أنهم العين الساهرة على راحة وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهتهم، أعرب رواد الحسينيات عن خالص الشكر والتقدير لرجال الأمن على تعاونهم وسعة صدرهم ويقظتهم وتعاملهم المميز مع الجميع.