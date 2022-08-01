مفرح الشمري - [email protected]

حلت أمس الذكرى الاولى لوفاة الفنانة «الانسانة» انتصار الشراح، لنعود من خلالها بالذاكرة إلى الوراء لكي نستذكر مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات حتى أصبحت من الممثلات اللواتي يبحثن عن التميز في أي عمل تشارك فيه سواء في التلفزيون او المسرح او حتى الاذاعة، «ام سالم» على الرغم من تعبها ومرضها كانت تحاول جاهدة زرع الابتسامة على شفاه محبيها من خلال أعمالها التلفزيونية والمسرحية التي تحمل بين طياتها الكثير من المواقف التي لا تنسى لأن صاحبتها «ماكو مثلها» في صنع البهجة والفرح والضحك على محبيها.



الراحلة «أم سالم» خفة دمها وأسلوب ادائها في الاعمال التي قدمتها على الشاشة او على خشبة المسرح لا يمكن ان نجدها عند اي ممثلة أخرى لانها «ماركة مسجلة» باسم انتصار الشراح التي ذهبت جسدا وبقيت روحها موجودة بيننا نستذكرها في كل لحظة ونحن نتابع اعمالها الخالدة مثل «باي باي لندن» وغيرها، اعمال وشخصيات لايمكن ان يؤديها او يجسدها الا «ام سالم» رحمها الله، فهي تضحكك وتبكيك في آن واحد وهذه الصفة والميزة قلما نجدها عند الفنانات حاليا والسبب ان الراحلة «ام سالم» كانت تعطي اى دور حقه حتى ولو كانت ضيفة شرف تحرص على ان يبقى في الذاكرة، «ام سالم» رحمها الله، كانت تبحث دوما عن الادوار الانسانية التي تحمل بين طياتها رسائل مهمة تنقلها بصدق واحساس رائع حتى ولو كانت هذه الادوار ليست ببطولة لأنها تبحث عن الكيف وليس الكم، «ام سالم» بالفعل حاليا «ماكو مثلها» في توصيل الأدوار الانسانية بصدق للمشاهدين.. رحمها الله وأدخلها فسيح جناته، والله يصبر ذويها ومحبيها على فراقها.