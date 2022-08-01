دلال العياف



بدعوة كريمة من النجم القدير حسن البلام الذي لطالما اعتدنا منه الترحيب الحار بالصحافة ومعاملتها بأرقى مستوى لهم وهذا شيء ترفع له القبعة للأمانة، زارت «الأنباء» مسرحية «سوبر ماركت» التي تعرض على خشبة مسرح نادي اليرموك الرياضي في منطقة مشرف.



الحضور الجماهيري قوي لهذه المسرحية الاجتماعية، لدرجة ان كراسي المسرح اكتظت به وذلك اعجابا بما يقدمه مسرح البلام في الفترة الاخيرة والذي بات علامة فارقة في المسرح والحركة المسرحية الكويتية والخليجية، حتى ان القدير البلام ينطبق عليه القول انه من افضل المسرحيين والذي يتعامل مع الفكرة المسرحية بسجية تامة وطبيعية، ناهيك عن الحكمة التي يتميز بها كونه محفزا للشباب وحريصا على اعطائهم حقهم في المسرح لإبراز قدراتهم وهذه هي اخلاقيات الفنان الحقيقي فهو يذكرنا بفناني الزمن الجميل الذي هو امتداد لهم، فالبلام هو من قال عنه عملاق المسرح والفن الكويتي والخليجي الراحل عبدالحسين عبدالرضا (من بعد الفنان القدير سعد الفرج فقط حسن البلام من يستطيع ان يفرش لي)، واصفا إياه بالعبقري وسريع البديهة وخفيف الطينة وهذا شيء ليس بسهل ابدا.



مسرحية «سوبر ماركت» جميلة من جميع النواحي سواء من خلال الديكور الجميل البسيط الذي اوصل لنا معنى «سوبر ماركت» او من خلال روح العطاء والتعاون المتبادل بين ممثليها والذي يعتبر سببا في نجاحها، والدليل تفاعل الجمهور معهم في كل مشهد لأنهم لا «يمطون» في المشهد، لذلك لا يشعر الجمهور الغفير بالملل اثناء متابعتهم خصوصا ان المسرحية تحمل بين طياتها رسائل اجتماعية كثيرة يوصلها قروب البلام بخفة ظل جميلة، ناهيك عن الحوار الكوميدي والافيهات او مثل ما نقولها بالكويتي «القطات» الحاضرة في اذهانهم على خشبة المسرح والتي تتماشى مع عرضهم المسرحي.



المسرحية تناولت مواضيع مهمة جدا، الاسقاطات السياسية التي تدعو من خلالها الى حل الكثير من القضايا المتواجدة في مجتمعنا حاليا بالإضافة الى تمسكنا بالوحدة الوطنية للمحافظة على بلادنا من الفتن، رسائل يقدمها ابطال العمل بطريقة كوميدية لايت تصل للجمهور بشكل سلس وسهل ويطبع بالاذهان.



مسرحية «سوبر ماركت» تعكس طبيعة المجتمعات ومشاكلها الأسرية والاقتصادية بقالب كوميدي وممتع وتضع لها بعض الحلول الممكنة خصوصا المشاكل العالقة التي تعب المجتمع الكويتي في المطالبة بحلولها سواء كانت اجتماعية او اقتصادية.



ختاما، كل الشكر للنجم القدير حسن البلام وقروبه «حسين المهدي واحمد العونان وعبدالعزيز النصار وعبدالله البدر وخالد السجاري وطارق الحربي ونوف السلطان» على مثل هذه المسرحيات الكوميدية الاجتماعية الخالية من الإسفاف.