مفرح الشمري



تحل غدا الذكرى الـ32 للغزو العراقي للكويت، التي يستذكر فيها الكويتيون المحنة التي مرت عليهم على مدى 7 أشهر ذاقوا فيها انواعا متعددة من التعذيب الجسدي وبنفس الوقت يستذكرون فيها صمود المقاومة التي ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن.



وفي هذا الصدد، أعلن المخرج داود شعيل انه سيتم عرض الفيلم السعودي «من ذاكرة الشمال» للمخرج السعودي عبدالمحسن المطيري غدا الساعة 6:30 م في الصالة رقم (7) في مول 360 وهو من انتاج شركة فايف كولور عام 2022.



وأشار الشعيل الى انه يثمن اولا مبادرة المخرج السعودي عبدالمحسن المطيري بالمبادرة في عرض فيلمه «من ذاكرة الشمال» في الكويت تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم خصوصا ان الفيلم قد فاز بجائزة افضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان افلام السعودية للعام 2022، كما نال الفيلم شهادة تقدير من مهرجان لندن الشهري السينمائي وهو ما يمثل فرصة حقيقية لعشاق الفن السابع وصناعه في الكويت لمشاهدة هذا العمل السينمائي المهم.



وأشاد المخرج داود شعيل بالدعم الذي قدمته شركة السينما الكويتية الوطنية متمثلة في نائب رئيس مجلس الإدارة هشام الغانم وفريقه المتميز من اجل تقديم كافة التسهيلات لعرض الفيلم السعودي الوثائقي (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبدالمحسن المطيري الذي سيصل للمشاركة في هذه الاحتفالية.



من جانبه، قال المخرج السعودي عبدالمحسن المطيري: أجدها فرصة مناسبة لتقديم فيلم (من ذاكرة الشمال) في الكويت وهو عمل يذهب بنا الى مجموعة من الذكريات الاجتماعية العامة عن حرب الخليج في عام 1990، ويرصد بعض الزوايا الاجتماعية وذكريات الطفولة من الداخل السعودي حيث يروي الفيلم بشاعرية جزءا من ذكريات عدد متنوع من المتحدثين والمتحدثات من مدن متعددة في السعودية، ومنذ اللحظة التي أنجزت بها الفيلم كنت أفكر جديا في ان يعرض الفيلم في الكويت وللجمهور الكويتي على وجه الخصوص ليشاهد مدى التفاعل والنبض المشترك الذي عاشه الجميع بالذات إخوتهم وأهلهم في المملكة العربية السعودية.