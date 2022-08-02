عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية متروك المطيري عن طرح الكثير من المناقصات الخاصة بالخدمات والتي تشمل عقود الحراسة والنظافة وتغذية رياض الأطفال والنقل بالحافلات «باصات المدارس» والمراسلة منذ عام، لافتا إلى إنجاز الكثير من العقود، مشيرا إلى توقيع عقود لخدمات الحراسة لـ 5 مناطق تعليمية باستثناء مبارك الكبير، وتوقيع عقود للنظافة في 5 مناطق باستثناء العاصمة، وسيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بعد موافقة ديوان المحاسبة.



وفيما يخص الكتب، أشار المطيري إلى طرح 82 ممارسة بعد وصول طلبات من إدارة المناهج بما يقارب 110 عقود، مؤكدا أنه تم توقيع 95% من هذه العقود، وجار توقيع البقية خلال الفترة المقبلة، وبدأت الشركات بتوريد الكتب وبعد الانتهاء منها سيتم توزيعها على المدارس بشكل فوري قبل بداية العام الدراسي، مشيدا بالجهود الحثيثة التي قام بها جميع العاملين في إدارة التوريدات والمخازن خلال الأشهر الماضية.



وأضاف: تم طرح مناقصتين للتكييف تشمل مدارس الوزارة ككل، ومخاطبة لجنة المناقصات فيها، مشيرا الى طرح ما يقارب 15 ممارسة خاصة بإدارة نظم المعلومات للأجهزة والشاشات التفاعلية والشبكات وجار العمل على استكمالها.



وحول آلية صرف الأثاث والأجهزة للمدارس، قال: الوزارة مقبلة على افتتاح مدارس جديدة والأولوية ستكون للمدارس الجديدة، وتمت مخاطبة قطاع التعليم العام وإدارة المنشآت التربوية للوقوف على أعداد المدارس التي تتراوح بين 20 و30 مدرسة جديدة، إلى جانب عدد من المدارس التي تحتاج إلى أثاث مدرسي، وتم طرح مناقصة للأثاث المدرسي وتوقيع 6 عقود، وسيتم تزويدها بما تحتاج قبل الأول من سبتمبر المقبل، فتأثيث المدارس يتم للمدارس الجديدة والمدارس العاملة التي تحتاج إلى تجديد أثاثها.



وفيما يتعلق بصيانة التكييف، ذكر أن مناقصات التكييف سارية حتى شهر مايو 2023، لافتا إلى وجود مشروع طلب شراء وحدات تكييف ستتم مخاطبة لجنة المناقصات بديوان المحاسبة، وبعد اعتماد الميزانية يتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة.