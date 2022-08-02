نظم قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت زيارة إلى مركز التحكم الوطني التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الذي يقوم بمراقبة الشبكة الكهربائية في جميع مناطق الكويت، وتحديدا كيفية متابعة موظفي الوزارة أداء الشبكة الكهربائية خصوصا خلال ساعات الصيف الحارة، والتأكد من أن الطاقة المنتجة مساوية للمستهلكة، وكيفية اكتشاف وجود أعطال في الشبكة بالمحطات المختلفة في جميع مناطق الكويت.



وبعد ذلك تم الانتقال إلى محطة التحويل الرئيسية بمنطقة الصديق لمشاهدة الأجهزة والمعدات الموجودة داخل المحطة، وتعرفوا على أهم الأجهزة ووظائفها وطريقة صيانتها وتركيبها وتشغيلها.



وتأتي هذه الزيارة ضمن أهداف قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول، وهي خدمة الطلبة المقبلين على التخرج في التعرف على سوق العمل ومجالات عمل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



من جهته، أثنى د.سلطان العنزي من قسم الهندسة الكهربائية، على التعاون المستمر ودور وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في استقبال طلبة كلية الهندسة والبترول.