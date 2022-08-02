قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس بافتتاح مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع، وذلك لتغطية الاستجابة للحوادث والبلاغات في المدينة والمناطق المحيطة فيها.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام أن هناك خططا تتبعها قوة الإطفاء العام بافتتاح مراكز جديدة تزامنا مع إنشاء المدن والمناطق الجديدة بالكويت لتقليص فترة الاستجابة للوصول الى مكان الحادث عبر توزيع مراكز الإطفاء على جميع المحافظات، وقد تم افتتاح هذا المركز المؤقت الذي جهز بأحدث الآليات والمعدات لحين الانتهاء من إنشاء المراكز الرئيسية التابعة للمدينة لتحقيق الأمن المجتمعي وحماية للأرواح والممتلكات.



حضر الافتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إدارة إطفاء المراكز الشمالية العقيد علي بن رضا.