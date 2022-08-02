أحمد خميس



ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة القبض على وافد سوري فيما جار البحث عن شخص يعمل مندوبا لدى «شخص مهم»، وذلك على خلفية تورطهما في تزوير توقيع قيادي رفيع في وزارة الداخلية في محاولة لاستصدار تأشيرة دخول لوافد من جنسية محظورة، والتي تتطلب موافقة وزير الداخلية ووكيل الوزارة.



وبحسب ما روى مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن مباحث شؤون الإقامة وردت إليهم معلومة عن محاولة وافد إنهاء إجراء دخول آخر من جنسية محظورة (الجنسية السورية) وأن هناك شكوكا في أن المعاملة بتوقيع مزور لقيادي رفيع في وزارة الداخلية وكذلك عليها أختام غير صحيحة.



وأضاف المصدر: تم القبض على الوافد السوري الذي تقدم لإنجاز المعاملة واعترف بأنه سلمها إلى آخر يعمل مندوبا لدى «شخصية مهمة»، حسب وصفه، وجار ضبط المتهم الآخر تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.