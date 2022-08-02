عبدالكريم أحمد



سجل مخفر شرطة العدان جنحة إتلاف عمد ضد دكتور في جامعة الكويت اتهمته محامية بإتلاف مركبتها المتوقفة في مواقف منزلها بمنطقة الفنيطيس.



وأفاد مصدر أمني لـ«الأنباء» بأن المحامية ذكرت في بلاغها المقدم أنها فوجئت فور عودتها وعائلتها من الشاليهات بتعرض الزجاج والباب الخلفي الأيمن للإتلاف العمد، وبمراجعة كاميرات المنزل اكتشفت قيام شخص يرتدي كماما بإلقاء قطع صخرية وطابوقة عليها.



وأضاف المصدر أنه تمت الاستعانة بكاميرات المنازل المجاورة ليتبين قيام المتهم بإيقاف مركبته خلف منزل قيد الإنشاء والنزول منها راجلا وهو يرتدي كماما ظنا منه أنه لن يكتشف أمره.

وأفاد بأنه تم التوصل إلى شخصية المتهم من خلال لوحة مركبته، ليتبين أنه طليق موكلة المحامية، حيث تم استدعاؤه واعترف بما هو منسوب إليه وتقرر حجزه على ذمة القضية، وأرجع فعلته إلى أن المحامية كسبت لطليقته حكما بحضانة الأبناء وادعى أنهما سبق أن امتنعا عن السماح له برؤيتهم وهو ما أنكرته المحامية لدى الاستماع لأقوالها.

وأوضح المصدر أن حارس المنزل، وهو من جنسية آسيوية، ذكر أنه حاول قطع طريق المتهم إلا أنه أخرج سكينا هدده بها، ما دفع جهة التحقيق إلى طلب تحريات تكميلية حول سبب حيازته السكين تمهيدا لإضافة تهمة جناية إلى ملف القضية من عدمها.