اكتشف علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي ثقوبا غامضة في قاع المحيط الأطلسي، وطلبوا المساعدة عبر صفحة الإدارة على موقع فيسبوك من مستخدمي الإنترنت مد يد العون في حل هذا اللغز.



وأوضحت الإدارة أنه تم اكتشاف هذه الثقوب السبت الماضي خلال رحلة استكشافية عمل فيها العلماء على جمع معلومات عن المياه العميقة بقاع المحيط، على الرغم من أنه كانت هناك تقارير سابقة عن وجودها في هذه المنطقة.



ونشرت الإدارة على الصفحة صورا للثقوب الغامضة، موضحة أنها موجودة على عمق 1.7 ميل تحت سطح مياه المحيط (نحو 3 كيلومترات) وأنها متحاذية بدقة عالية جدا، مضيفة: لاحظنا العديد من هذه المجموعات من الثقوب، ولايزال مصدرها غامضا. وقد أثار هذا التحدي الطريف العديد من ردود الأفعال الساخرة وخفيفة الظل بين من قال إن مخلوقات فضائية هي المسؤولة عن هذه الثقوب في قاع المحيط، ومن أرجع الأمر إلى كائنات غامضة، فيما قال أحد المتابعين إنها «ثقوب في كهف بقاع المحيط»!