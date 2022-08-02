في واقعة شديدة الغرابة، كشفت وسائل إعلام هندية عن شخص من ولاية بيهار شرق الهند لم يستحم منذ عقدين من الزمن لأسباب أشد غرابة. فقد تعهد دارماديف رام الذي يعيش في إحدى القرى الهندية بألا يستحم حتى تتوقف تماما جميع الجرائم التي تستهدف النساء، والنزاعات على الأراضي، وكذلك جميع «جرائم القتل التي ترتكب بحق الحيوانات البريئة».



ولايزال الهندي ملتزما بتعهده الذي أخذه على نفسه قبل 22 عاما، حيث لم تلمس جسده قطرة ماء في تلك الفترة التي شهدت وفاة زوجته وابنه.



لكن ما أدهش الكثيرين من المحيطين به أنه لم يصب خلال هذه المدة بأي أمراض ولم تكن هناك أي آثار سلبية ظاهرة للامتناع عن الاستحمام.