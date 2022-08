في ظل التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تحتاج إليه هذه القضية المحورية لدى كل العرب والمسلمين من إلقاء الضوء على أبعادها وعدالتها حتى يتعرف الجميع، لاسيما الأطفال حول العالم، على الحق الفلسطيني، أصدرت الكاتبة الكويتية م.نورة الإبراهيم كتابها العالمي



«If Stars Could Talk» حتى يكون مصدرا للمعرفة للعالم أجمع في هذا الخصوص. وفي هذا السياق قالت د. الإبراهيم إن إصدار هذا الكتاب يأتي إيمانا منها بأهمية غرس قيمنا الإسلامية في نفوس أبنائنا الأطفال والتمسك بقضايانا العربية المصيرية المشتركة، وانطلاقا من موقفها وموقف الكويت عاصمة الإنسانية الثابت تجاه القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأهدت الكاتبة الكويتية هذا الكتاب



If Stars Could Talk الى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وأضافت أنه مكتوب باللغة الإنجليزية ليصل الى العالمية، وهو ضمن سلسلة قصصية مصورة موجهة للأطفال، كما أوضحت الإبراهيم على حساب الانستغرام



@ifstarscouldtalk.kw المخصص لهذا الإصدار، أنه أول كتاب قصصي مصور مخصص للأطفال يتناول قصة القدس.