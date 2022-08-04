بيروت - ناجي شربل



أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم امس تعيين الصربي ألكسندر إليتش مديرا فنيا للمنتخب اللبناني لكرة القدم. ليخلف الصربي ايفان هاسيك الذي انتهى عقده مع ختام مشوار المنتخب في الدور النهائي الآسيوي الحاسم المؤهل لمونديال قطر.



وسبق لإليتش (53 سنة) تدريب نادي الشرطة العراقي، وحقق معه كأس السوبر العراقي في 2019.



كما كانت له تجارب سابقة في الدوري السعودي منها الرائد وأهلي جدة والذي حقق معه لقب كأس الملك 2011.



وكانت أبرز محطاته الاحترافية مع أتلتيكو مدريد، واف سي بروج البلجيكي، وأندرلخت البلجيكي، وقادش الإسباني والنجمة الحمراء الصربي.



ويمتد عقد المدرب ثلاث سنوات، يتخللها الإشراف على منتخب الأرز في نهائيات كأس آسيا 2023.



وفور إعلان تعيين المدرب، تقدم عضوان من لجنة المنتخبات الوطنية هما محمد حلال وحسين وهبي باستقالتهما، وعزا وهبي خطوته الى «غياب التشاور».