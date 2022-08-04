الدوحة ـ فريد عبدالباقي



رفض المدرب المغربي لنادي قطر القطري يوسف سفري الدفع بلاعبه الجديد بدر بانون في لقاء العربي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري القطري والتي انتهت لصالح العربي 2-0، ويخضع المحترف المغربي القادم من صفوف النادي الأهلي المصري لمدة 3 مواسم، إلى فحص طبي في سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، على جميع أجزاء الجسم للاطمئنان على حالته الصحية، حيث عانى اللاعب من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا التي أثرت على عضلة القلب والرئتين واحتاج الى فترة طويلة للتعافي من جراء الإصابة وذلك عندما كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي المصري قبل انتقاله إلى الدوري القطري.



وعلمت «الأنباء» من مصادرها أنه في حال عدم سلامة اللاعب ستقرر إدارة نادي قطر فسخ تعاقدها مع بدر بانون والبحث عن محترف جديد.



وكان فريق قطر استهل مشواره في الدوري القطري بالخسارة أمام العربي 0-2، سجل هدفي المباراة أحمد فتحي، وإبراهيم كلا في الدقيقتين 70 و90، وشهد اللقاء طرد مهاجم قطر سباستيان سوريا (60)، وبهذه النتيجة نال العربي أول ثلاث نقاط، وقطر بلا رصيد.



وفي مباراة أخرى، حقق الغرافة فوزا غاليا على حساب السيلية 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الأولى لدوري قطر، سجل هدفي الغرافة مؤيد حسن وعمرو سراج في الدقيقتين 31 و48، فيما سجل هدف السيلية الوحيد المحترف العراقي مهند علي «ميمي» في الدقيقة 67.



هذا، ويبحث نادي السد عن حل أزمة حراسة المرمى، وذلك بعد أن تعرض الفريق لهزيمة غير متوقعة أمام المرخية الوافد الجديد على الدوري بنتيجة 3-4، حيث يفتقد السد جهود الثنائي سعد الشيب ومشعل برشم لتواجدهما في معسكر منتخب قطر استعدادا لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى إصابة الحارس الثالث يوسف البلوشي بكسر في اليد، ليدخل نادي السد في مفاوضات جادة مع ناديي العربي والسيلية لاستعارة الحارس جاسم الهيل أو غريغوري غوميز.



إلى ذلك، أسندت إدارة نادي الوكرة مهمة نائب رئيس جهاز الكرة إلى الشيخ عبدالعزيز بن خليفة بن حسن آل ثاني قبل بداية مباريات الوكرة في الدوري القطري.



كما أعلن نادي الوكرة عن تعاقده الرسمي مع المحترف الأسترالي ترنت ساينسبري، ومحمد العباسي وإبراهيم الصادق وحمد منصور لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.