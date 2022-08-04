القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



مع ملامح غياب درع الدوري المصري عن النادي الأهلي للموسم الثاني على التوالي، ترأس محمود الخطيب اجتماعا مشتركا لمجلس الادارة وشركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور، لنقل مسؤولية ادارة نشاط كرة القدم الى الشركة وتنمية مواردها لتغطية النفقات الكبيرة للعبة، مع تفويض الخطيب من مجلس الادارة ليكون ممثلا عن المجلس في متابعة نشاط الشركة التي تبدأ عملها الفعلي مع بداية الموسم الكروي القادم.



واستعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني.



كما ناقش آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، ورسوم التراخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق.



وفي سباق الدوري، استرد «فيوتشر» المركز الرابع بعد يوم واحد من قفز طلائع الجيش لهذا المركز، وذلك بعد فوز «فيوتشر» على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ 28 للدوري المصري، ليرفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة مستردا المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن طلائع الجيش في المركز الخامس. وبعد الخسارة أعلن المدير الفني للمقاولون محمد عودة عن استقالته من تدريب الفريق، وقبلت الادارة هذه الاستقالة، مع ترشيحات قوية لانتقال مسؤولية الفريق الى المدرب شوقي غريب.



وتنطلق اليوم الجولة الـ29 من مسابقة الدوري بثلاث مباريات، تبدأ بلقاء «ايسترن كومباني» مع إنبي، كما يلعب سموحة مع سيراميكا، ويستضيف المصري فريق طلائع الجيش.