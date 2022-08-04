عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة ترفيع المستوى الوظيفي لـ 977 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساندة منهم 50 موظفا من غير محددي الجنسية. وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء» أن الموظفين الذين شملهم رفع المستوى الوظيفي يعملون في مجالات «الصيدلة ـ المختبرات ـ العلاج الطبيعي ـ الأشعة والطب النووي ـ تغذية وإطعام ـ نطق وسمع ـ علاج نفسي ـ تعقيم ـ علاج تنفسي ـ تخدير ـ صحة فم واسنان ـ فني قلب صناعي ـ اختصاصيي بصريات ـ طوارئ طبية ـ مفتش صحي ـ أطراف صناعية».

وفيما يلينص القرار:



مادة أولى:



يتم رفع المستوى الوظيفي للعاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة الى المستوى الوظيفي المبين قرين كل منهم والتي تبدأ برئيس اختصاصي صيدلة/ منال محمد فلاح الدلك وتنتهي بفني طوارئ طبية/ انتصار حسن العنزي.



مادة ثانية:



يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2022.



وفي ما يلي أسماء المشمولين بالترقية:

ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي صيدلة:



٭ منال محمد فلاح الدلك - مستشفى الأمراض السارية



٭ مي مساعد العبدالهادي - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي



٭ بشائر احمد صقر الغانم - مركز حمد الصقر الصحي



٭ جهاد علي حيدر حسين - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



٭ موراثوبو فووتنكيل انتوني - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



٭ جورج سمير سيدهم قزمان - مركز الواحة الصحي



٭ شنودة عادل فهيم خليل - مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)



٭ نشأت نعيم جبرة إبراهيم - مركز تيماء الصحي



٭ جوزيف ويليام وادكان انتوني - إدارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ عادل محمد الصاوي - مستشفى الفروانية



٭ اشفاق رحمن عبدالرحمن - إدارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ عمرو محمود عبدالستار - مركز متعب الشلاحي الصحي



٭ شايني توماس كاروفيليل - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ ناصر شيبة الحمد المغربي - مركز المنقف الصحي



٭ وليد محمد عبدالعزيز - مركز علي صباح السالم الصحي



٭ عاطف حامد اليماني - ادارة المستودعات الطبية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول صيدلة:



٭ بشاير عيسى ناصر العجمي - ادارة المستودعات الطبية



٭ نورة حماد مطلق العجمي - مركز الكويت للصحة النفسية



٭ آمنة فاضل دشتي - مركز سلوى الصحي



٭ خالد يوسف احمد العلي - ادارة تسجيل ومراقبة الأدوية



٭ نوف عادل محمد الزنكي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ نايف ماجد مطلق المطيري - مركز اسعد الحمد لامراض الجلدية



٭ وفاء عبدالله دغيم المطيري - مركز صباح الناصر الصحي



٭ نواف حاتم صالح الحربي - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية



٭ لولوة جمال الحجي - مستشفى الفروانية



٭ عبدالمحسن ناصر الجعيدي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ داليا مجدي عبدالحفيظ - مستشفى مبارك الكبير



٭ ابراهيم كامل محمد - مستشفى الأميري



٭ آراء عبدالخالق صفوت - مستشفى الرازي



٭ سمر حسين علي عباني - ادارة تسجيل ومراقبة الأودية



٭ نهى سمير عيسى قطمش - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ محمد سعيد محمد يوسف - مستشفى الولادة



٭ سامي عبدالنبي احمد ابوحسن - مركز الفنطاس التخصصي



٭ رحاب عبدالحكيم السيد - مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



٭ سماء جلال حافظ محمد - مركز القرين لطب العائلة



٭ حسام احمد محمد احمد - مركز الصباحية الغربي الصحي



٭ يوسف عبدالمسيح عدلي - مركز العارضية الجنوبي الصحي



٭ اسماعيل محمد العزب ندا - مركز الاندلس والرقعي الصحي



٭ هاني كمال شريف اسماعيل - ادارة المستودعات الطبية



٭ شريف حسن احمد صقر - مركز مناحي العصيمي الصحي



٭ منار حسن جاد الله - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ سارة عيسى شوقي يوسف - مستشفى الصباح



٭ ريما عطا احمد حوراني - مستشفى الأميري



٭ حسن عبدالوهاب حسين خليل - مستشفى الأمراض السارية



٭ دعاء اسماعيل محمد مطر - مستشفى الرازي



٭ آمنة شوقي احمد يوسف - مركز الجليب الجنوبي الصحي



٭ عثمان محمد فرج المحمودي - منطقة الفروانية الصحية



٭ غدير امين يوسف اليوسف - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ وائل محمد فاضل عبدالحليم - مستشفى العدان



٭ جوزيف منير بشري انيس - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ عماد ابراهيم فكيوس حنا - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ هاني فهمي رزق ابراهيم - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ هند حسن عبدالسلام حسن - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ خالد يوسف احمد العلي - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية



٭ شيرين عبدالفتاح السيد صالح - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ أنوار محمد جاسم القناعي - مستشفى الصباح



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي صيدلة:



٭ ايمان سيف حنس العتيبي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ فاطمة حيدر الاربش - ادارة المستودعات الطبية



٭ عبدالله محمد الصيرفي - ادارة المستودعات الطبية



٭ زينب عباس عبدالحسين - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية



٭ رحمة مساعد مرزوق العبكل - ادارة المستودعات الطبية



٭ دعاء عبادة ابراهيم - مستشفى مبارك الكبير



٭ علا مجدي عبدالحفيظ - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ عصام حسان علي حسن - مركز الوفرة الصحي



٭ احمد حمدان علي خليفة - مركز الفحيحيل التخصصي



٭ اسماء محمد مصطفى ابراهيم - مركز حولي الجنوبي الصحي



٭ غادة غسان ابوحجلة - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ مصطفى درويش الجبجي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ احمد محمد سامي عباس - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ علاء جمال حسن احمد - مستشفى العدان



٭ مشاعل مشعل شارع المطيري - مستشفى الفروانية



٭ ابرام عبدالمسيح سليمان - مركز الصباحية الغربي الصحي



٭ منقذ قرة حمود - مستشفى الولادة



٭ أسامة محمود عبدالرحمن - مركز الفروانية الغربي الصحي



٭ حسين ابراهيم حسين ابراهيم - ادارة المستودعات الطبية



٭ اريج محمود رشيد - ادارة المستودعات الطبية



٭ دينا عبدالله حسين محمد - مركز صباح الاحمد الصحي (A)



٭ محمد احمد عبدالحليم - قسم صحة المواني والحدود



٭ بوسي حامد عبدالغني - مستشفى الفروانية



٭ ريهام علي عبدالسلام - مستشفى الفروانية



٭ خالد حسين عبيد السلطان - مركز عبدالعزيز الراشد للحساسية



٭ ريم امين يوسف اليوسف - مستشفى الجهراء



٭ نادية حمادة بكري - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ آلاء احمد عبدالحكيم - مركز الكويت للصحة النفسية



٭ ابرار سمير سلمان اليعقوب - مستشفى الاميري



٭ علياء عزت جعفر العريان - مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي



٭ فاطمة عبدالله تقي - مستشفى مبارك الكبير



٭ خليل علي خليل دشتي - ادارة المستودعات الطبية



٭ ماري نبيل ملاك - مركز حمد الحميضي الصحي



٭ دعاء اسامة محمود سليم - مركز محمد الدخنان للعيون



٭ عائشة محمد ابراهيم السقا - مستشفى الامراض الصدرية



٭ علياء احمد عبدالله القاضي - ادارة المستودعات الطبية



٭ دعاء شريف محمد احمد - مستشفى العدان



٭ سالي صلاح عبده ابراهيم - مستشفى الاميري



٭ محمد سعيد علي حسين - ادارة المستودعات الطبية



٭ دعاء سلامة محمد عوف - ادارة المستودعات الطبية



٭ مايكل فوزي جداد متى - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ عبدالحليم عصام متولي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ خزنة سيف مبارك العازمي - مركز الصباحية الشرقي الصحي



٭ همام عبدالرحمن عبدالفتاح - مركز الصباحية الشرقي الصحي



٭ حصة نبيل فهد العسلاوي - مركز الزهراء الصحي



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ صيدلي اول:



٭ آمنة عدنان يعقوب بن موسى - مركز مناحي العصيمي الصحي



٭ علي عبدالله احمد عبدالله - مستشفى مبارك الكبير



٭ أحرار كاظم حمد الشمري - مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي



٭ أسماء جاسم محمد النبهان - إدارة تفتيش ومراقبة الأدوية



٭ حنان يعقوب يوسف الأسد - مركز صباح السالم الصحي



٭ بدر عبدالناصر خريبط - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



٭ براءة منصور العنزي - مستشفى الصباح



٭ عذاري علي عواد اليحيى - مستشفى مبارك الكبير



٭ فجر محمد عبدالرحمن محمد - مركز الفنطاس التخصصي



٭ فاطمة محمد حبيب معرفي - مركز الشيخ سعود الصباح التخصصي



٭ إيلاف فاضل محمد حبيب معرفي - مركز العدان الصحي



٭ لؤي مجدي محمد عطيفة - مستشفى الصباح



٭ سونيا مريد شهدي ميخائيل - مستشفى الولادة



٭ عائشة مناحي جلال العتيبي - مركز علي صباح السالم الصحي



٭ رانيا عرفة عبدالله شلبي - مستشفى الفروانية



٭ ألطاف عبيد خنيفر الرشيدي - مستشفى العدان



٭ سارة محمد علي السبيعي - مستشفى العدان



٭ حياة علي عبدالله أشكناني - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي



٭ شوق عبدالله الشعيب - مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي



٭ حميدة مشاري العطار - مركز الروضة الصحي



٭ تهاني سعود عبدالعزيز البناي - مستشفى العدان



٭ محمد خالد صالح القلاف - إدارة المستودعات الطبية



٭ سيد علي جمال الموسوي - إدارة المستودعات الطبية



٭ دلال علي عبداللطيف الشطي - مركز الزهراء التخصصي الصحي



٭ حاتم ماجد محمود عبدالفتاح - مستشفى العدان



٭ سامح محمد عطية سويلم - مركز المنقف الصحي



٭ أسماء حمدي إبراهيم شبير - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ فاطمة بدر محمد الفيلكاوي - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ دلال محمد حسين البغلي - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ خالد سلمان نغيمش الظفيري - مركز النسيم الصحي



٭ مريم عبدالله عايش الشمالي - مركز مبارك الحساوي الصحي



٭ عثمان عبدالله عبدالرحمن - مستشفى الصباح



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - صيدلي



٭ مها بداح محمد المشعان - مركز الفروانية التخصصي



٭ زينب علي أحمد الكندري - مستشفى العدان



٭ فاطمة حسين عيسى أبوالحسن - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ دعاء محمد غالب البصيري - مركز سلوى التخصصي



٭ آمنة باسم محمد السراج - مستشفى الفروانية



٭ فضيلة محمد غالب البصيري - مركز بيان الصحي



٭ أماني علي دخان علي عقلة - مستشفى الجهراء



٭ محمد حبيب عبدالرزاق - مستشفى مبارك الكبير



٭ محمد وحيد نوري عيسى - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ بشاير براك مجهول عبدالله - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



٭ هيا سعود عبدالله الخضر - مركز عبدالعزيز الراشد للحساسية



٭ مشاعل حمود مفضي الشمري - مركز صباح الأحمد (A)



٭ رهام حميد علي احمد - مستشفى مبارك الكبير



٭ نورة حمود سعود الشمري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ طلال عواد محمد الشمري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق10)



٭ إيمان سعد الرشيدي - مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي



٭ عبدالله محمد السبيعي - مركز الأندلس الصحي



٭ فاطمة هيثم الفرحان - مركز الأحقاقي الصحي



٭ عالية جراح سعود الشمري - مركز متعب الشلاحي الصحي



٭ عبدالله ملفي منشر الظفيري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق10)



٭ روان محمد سعد العجمي - مستشفى العدان



٭ بلقيس عمران حسن شمساه - مركز الفنيطيس الصحي



٭ باسل سلامة نافع الحربي - مركز صباح الناصر الصحي



٭ شهد خالد سعد العبدالله - مركز الزهراء الصحي



٭ ليلى عبدالهادي يعقوب الحداد - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ الجازي سليمان خالد الشارخ - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ منيرة عبدالعزيز الرويشد - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ آلاء بندر بعيجان الحربي - منطقة الفروانية الصحية



٭ سارة سعد جلوي الديحاني - مستشفى الفروانية



٭ غدير محمد حسن صالح - مركز بيان الصحي



٭ عائشة مساعد احمد اليوسف - إدارة الشؤون الصحية للشرطة



٭ فاطمة إسماعيل جمعة سلمان - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - فني أول صيدلة:



٭ راوية رضا محمد صفر - مستشفى الرازي



٭ معالي مخضر الرشيدي - مستشفى الصباح



٭ ناجحة ضايف سعد الشمري - مستشفى العدان



٭ لطيفة جاسم حمد العون - مستشفى العدان



٭ شمة منور خلف الرشيدي - مركز تيماء الصحي



٭ بشاير محمد عايض الرشيدي - مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي



٭ لطيفة جاسم حمد العون - مستشفى العدان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - فني صيدلة



٭ روان نواف نايف المطيري - مركز القرين لطب العائلة



٭ ود مضحي حمد السلماني - مركز الواحة الصحي



٭ لطيفة محمد سعد الضامر - مركز الجهراء الصحي



٭ هاجر نايف حزوم الشمري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق5)



٭ أبرار مبارك دليم المطيري - مركز الجليب الجنوبي الصحي



٭ عبدالله عبدالمحسن ياقوت - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ فهد هيف ناصر بنيان - مركز النعيم الصحي



٭ حوراء عبدالله سيد الموسوي - مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - رئيس اختصاصي مختبر طبي



٭ إيمان سامي داود الجراح - مركز الكويت للصحة النفسية



٭ نجود عبدالعزيز الدعيج - مركز الأمراض الوراثية



٭ حنان محيسن مرزوق الرشيدي - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك



٭ فاطمة علي عباس الخياط - مستشفى مبارك الكبير



٭ إيمان رضا إبراهيم الخياط - مركز خالد الغنيم الصحي



٭ شريفة شبر سيد حسين - بنك الدم المركزي



٭ حنان أحمد محمد محيي الدين - مستشفى مبارك الكبير



٭ اليانورا جيولار لوسي - مستشفى العدان



٭ شيبي ناثان ماثيو - مستشفى مبارك الكبير



٭ محمد عثمان حمد - مركز الأمراض الوراثية



٭ رشا رؤوف فيليبس بباوي - مستشفى مبارك الكبير



٭ رانيا رؤوف فيليبس بباوي - مستشفى مبارك الكبير



٭ بداية نعمان محمد الريس - إدارة خدمات نقل الدم



٭ زهرة كريم محمد بوحمد - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ زينب حسن جاسم المعيلي - مركز هدية الصحي



٭ ماباز توتجسون كروز - مستشفى الولادة



٭ جانيت كابادينج الادو - مستشفى الولادة



٭ شيبا توماس - مستشفى الولادة



٭ محمد منير عبدالعزيز مراد - مستشفى ابن سينا



٭ شيريل الفارادو استريدا - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ آلاء أمير إبراهيم المجادي - مركز إبراهيم معرفي الصحي



٭ جيلان محمود محمد جبر - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ أولوسيانا ابراهام كومولافي - مركز العيون الصحي



٭ مسلط صقر عياد الميموني - مستشفى الفروانية



٭ تسنيم إسماعيل الفودري - مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي



٭ إلهام احمد عبدالله القطان - مستشفى الفروانية



٭ مريم علي حسين فولاذ - مستشفى العدان



٭ أحمد عبدالرحمن يوسف - مستشفى الفروانية



٭ غدير عباس محمد أشكناني - مركز شرق الأحمدي الصحي



٭ زينب حسين علي - مستشفى الفروانية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - اختصاصي أول مختبر طبي



٭ مريم عبدالرحمن التمار - مركز مبارك الحساوي الصحي



٭ آلاء علي الحمد - مركز حولي الغربي الصحي



٭ ندى محمد خالد الشقيح - بنك الدم المركزي



٭ نوير حمود معدي الرشيدي - مركز الأمراض الوراثية



٭ فاطمة عبدالله محمد - مستشفى العدان



٭ فجر محمد رضا سلمان - مستشفى الأميري



٭ أماني الحميدي الشلاحي - مستشفى العدان



٭ هند عبدالوهاب الرماح - مركز جابر العلي الصحي



٭ بريا ساثيا نانثان - مستشفى الولادة



٭ حمزت أونيامبات أنيفا - مستشفى الجهراء



٭ نورهان سعود محمد عمار - إدارة الصحة العامة



٭ أحلام محمد عبدالله - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ أنيس بالاثينكال توماس - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ مريم وليد دخيل الحقان - مستشفى الولادة



٭ أسماء مبارك هلال الشمري - مستشفى الصباح



٭ دلال حسن سلامة - مستشفى الولادة



٭ زينب قاسم موسى - مستشفى الولادة



٭ نصرة محمد إسماعيل - مستشفى الولادة



٭ رنيم منتصر محمود محمد - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ نهاد حسن النور حمزة - مستشفى الولادة



٭ دانه حسام فهمي العمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ ألطاف عويد فياض العنزي - مركز النعيم الصحي



٭ بشاير محمد علي الخميس - مركز الزهراء الصحي



٭ زينب حمزة حسن عبدالله - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ سالي حسن البنا محمود - مركز أبوحليفة الصحي



٭ هدير عبدالرضا محمد مهنا - إدارة خدمات نقل الدم



٭ نعيمة علي سعد المشوط - مستشفى مبارك الكبير



٭ منى بادي صالح الرشيدي - مركز الفحيحيل التخصصي



٭ سناء سعد سعود العتيبي - مركز الفحيحيل التخصصي



٭ عبدالعزيز وارد العنزي - مركز عبدالعزيز الراشد للحساسية



٭ فاطمة يوسف أحمد ماجكي - مركز السلام الصحي



٭ وفاء عاصي الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



٭ منى منصور العريان ـ مستشفى الفروانية



٭ فاطمة راشد دخيل العنزي ـ مركز خيطان الجنوبي الصحي



٭ فرح كاظم قاسم حبيب ـ مركز خيطان الجنوبي الصحي



٭ سميتا سارة جاكوب ـ مستشفى الفروانية



٭ عنود حسن حمزة المشعان ـ المكتب الفني لوزير الصحة



٭ محمد عبدالراضي احمد ـ مستشفى الفروانية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي مختبر طبي:



٭ علي حمد علي الشويب ـ مركز السلام الصحي



٭ سارة دحام حمد العنزي ـ مركز الأمراض الوراثية



٭ غدير فرحان حمدان العازمي ـ مركز الصباحية الغربية الصحي



٭ عذراء محمود علي كريمي ـ مركز بيان الصحي



٭ انوار راشد الشداد ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ سارة مبارك الحضرمي ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ فاطمة منصور جعفر ـ مركز العدان الصحي (ق7)



٭ زينب مكي محمد المتروك ـ ادارة الصحة العامة



٭ دلال نوري داود الداود ـ مركز عبدالله العبدالهادي الصحي



٭ شيخة حمود هزاع القحطاني ـ مركز الشيخة فتوح الصباح الصحي



٭ احمد يوسف عيسى الشطي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ غدير سليمان رمضان ملا علي ـ مستشفى الأميري



٭ زينب صادق علي القلاف ـ مستشفى العدان



٭ آمنة صالح عبدالله محمد ـ إدارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ نورة سيف يوسف السيف ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ ابرار خالد العبيدي ـ مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ دعاء ناصر احمد الابراهيم ـ مستشفى الاميري



٭ سارة علي عبدالله النجدي ـ مركز حولي الغربي الصحي



٭ عنود بدر محمد عريان ـ مركز اسعد الحمد للأمراض الجلدية



٭ مصطفى محمد حليحل ـ مركز ابراهيم معرفي الصحي



٭ هدى احمد محمد عبدالعال ـ ادارة الصحة العامة



٭ ماريانا ماهر شفيق ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ نور محمد رجب عويد ـ مستشفى ابن سينا



٭ عبدالله صلاح محيسن ـ مستشفى الرازي



٭ عبير مهل سماح الرشيدي ـ مركز شرق الاحمدي الصحي



٭ نورة مسفر العجمي ـ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ سينا محمد راضي المهري ـ مركز العدان الصحي



٭ سها بسام عاطف عبدالعزيز ـ مستشفى الأمراض الصدرية



٭ مريم جامع حسين ـ مستشفى الأمراض الصدرية



٭ سميثا آني جوي ـ ادارة الصحة العامة



٭ امل علي لازم ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ ابرار حبيب مراد ـ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ هبو عمر احمد يوسف ـ مستشفى الولادة



٭ افنان احمد العبدالله ـ مركز السلام الصحي



٭ ديفيا ماريام توماس ـ مستشفى ابن سينا



٭ سري جمال شريف محمود ـ مركز الشيخ ناصر سعود الصباح



٭ مريم محمد عبدالله العجمي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ حصة بدر نجم ضايف ـ مركز المنقف الصحي



٭ روان يوسف ناصر الصالح ـ مستشفى الأمراض الصدرية



٭ حوراء عباس يوسف البغلي ـ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ حنان عودة الخالدي ـ مستشفى الفروانية



٭ منال عبدالله السنهوي ـ مستشفى الفروانية



٭ ترفة احمد صايل الشمري ـ مستشفى الولادة



٭ رقية فرحان سويد السلمان ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس أول مختبر طبي:



٭ مشاري سمير محمد ابوربيع ـ مستشفى الأمراض الصدرية



٭ موضي محمد احمد المفرج ـ بنك الدم المركزي



٭ انوار محمد العتيبي ـ مركز القرين الصحي



٭ نجلاء خالد حماد العجمي ـ مركز الصباحية الشمالي الصحي



٭ حنان محمد حسين السيد ـ مستشفى الأميري



٭ روان محمد بتال السبيعي ـ مركز علي صباح السالم الصحي



٭ روان جواد حبيب اسماعيل ـ مستشفى الأميري



٭ سناء شهيد العريان ـ مركز بيان الصحي



٭ فاطمة حسن اشكناني ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ زينب حكيم ياسين بوحمد ـ بنك الدم المركزي



٭ دلال خالد صالح الرباح ـ مستشفى الاميري



٭ حنان ناصر فلاح العلي ـ بنك الدم المركزي



٭ حسناء حيدر علي الشمالي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ فهيمة قاسم عوض القفاص ـ مستشفى الاميري



٭ منى ناصر الحبشي ـ مركز اسعد الحمد للامراض الجلدية



٭ محمود وفقي عبدالمقصود ـ مستشفى الأمراض السارية



٭ انتصار فرج احمد محمد ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ دانة زهير درسية ـ مركز السرة الصحي



٭ غدير حسن بن محمد العجمي ـ ادارة الصحة العامة



٭ آلاء محمد حسن سليمان ـ ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



٭ بشاير حمود فهد الظفيري ـ مستشفى الجهراء



٭ حنان ابراهيم خليل السليمان ـ مستشفى العدان



٭ عبدالصادق شاتاكاثولا ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ علاء الدين عبدالفتاح شمخ ـ ادارة الصحة العامة



٭ يوسف إسماعيل الحمد ـ مستشفى الاميري



٭ زهراء حسن غلوم ـ بنك الدم المركزي



٭ سلمى احمد دحام الشمري ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي



٭ سارة فاضل عباس المطوع ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ انوار عبدالله حسين الشمري ـ مستشفى الجهراء



٭ احمد محمد احمد الرقم ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ فاطمة عبدالرسول الباذر ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ شريفة عبدالله السبيعي ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ كريمة عارف ماطر العنزي ـ مستشفى الجهراء



٭ مشاعل مبارك مغيران المطيري ـ مركز شرق الاحمدي الصحي



٭ ايمان عبدالكريم حاجية ـ مركز الامراض الوراثية



٭ آلاء احمد بودستور ـ مركز سلوى التخصصي



٭ ياسمين يوسف شهاب حجي ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ نادية محمد احمد عاشور ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ ابرار عبدالرضا ابراهيم الحداد ـ مركز الامراض الوراثية



٭ سليمان موسى ابراهيم الريش ـ مركز جابر الاحمد للتصوير الجزيئي



٭ منى محمد عبدالله الوزان ـ ادارة الرقابة الدوائية والغذائية



٭ هديل هاتف العيدان ـ مستشفى العدان



٭ مريم محمد محسن البدور ـ مستشفى الفروانية



٭ امل عابي محمود ـ مستشفى الفروانية



٭ مروة محمود حسين قاضي ـ مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي



٭ حصة عبدالله الزعابي ـ مستشفى العدان



٭ خلود باتع شامخ الرشيدي ـ مركز الاندلس والرقعي التخصصي



٭ سعداء ثاوي سعود الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



٭ ياسمين صلاح خليفة ـ مركز جابر الاحمد الصحي



٭ فاطمة جاسم الفودري ـ مركز الزهراء التخصصي



٭ عبدالرحمن فجري العازمي ـ مركز بنيدر الصحي



٭ لطيفة محمد عبدالحسين ـ مركز الزهراء التخصصي



٭ لطيفة عبدالعزيز العربيد ـ مستشفى الفروانية



٭ انفال ناجي يحيى العتال ـ مستشفى الفروانية



٭ نورة سلمان محمد الدلامة ـ مستشفى الفروانية



٭ دعاء مصطفى عثمان ـ مستشفى الفروانية



٭ بنان محمد نزيه هبره ـ مستشفى الفروانية



٭ منى طلعت قرني أحمد ـ مركز الصباحية الغربي الصحي



٭ طارقة نزال مجبل العازمي ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ مضاوي نشمي دحام السويط ـ مستشفى الفروانية



٭ عبداللطيف عبدالله الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



٭ ابرار خالد علي شمس ـ مركز جاسم الوزان الصحي



٭ ايلاف جمال عبدالله التويتان ـ مركز الامراض الوراثية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس مختبر طبي:



٭ حصة محمد العنجري ـ مستشفى الأميري



٭ شذى فهد النامي ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ طيبة خالد الشراح ـ مستشفى العدان



٭ اسيل فهد ادليم العازمي ـ مستشفى العدان



٭ زينب حسين علي المتروك ـ مستشفى العدان



٭ روان فيصل ناصر المحمد ـ مستشفى ابن سينا



٭ هنادي طلال عبدالرحمن المزين ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ حسن محمود عيسى عاشور ـ مستشفى الصباح



٭ ألطاف عايد سعد الرشيدي ـ مركز الأمراض الوراثية



٭ هنادي عبدالله محمد كركري ـ مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي



٭ كوثر علي عباس مراد ـ إدارة خدمات نقل الدم



٭ زينب علي حسين باقر ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ اسماء سعيد عايد سعيد ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ سارة محمود سامي جوهر ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ حوراء حسين ابراهيم عرب ـ مستشفى الصباح



٭ ليلى عبدالله حمود العفاسي ـ ادارة الصحة العامة



٭ منيرة نبيل علي ابوغيث ـ بنك الدم المركزي



٭ اسراء جاسم عبدالله الناقة ـ مركز الطب الإسلامي



٭ مريم عماد حبيب الحداد ـ ادارة خدمات نقل الدم



٭ حنان علي هادي العنزي ـ مركز جابر الاحمد الصحي (2)



٭ عبير محمد حسن حسين ـ مركز الامراض الوراثية



٭ سارة نايف ضويحي الخالدي ـ مركز الامراض الوراثية



٭ آلاء صالح فهد العون ـ مستشفى الاميري



٭ سارة عماد جاسم بوحمره ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ هاجر نواف عبيد الشمري ـ مستشفى الجهراء



٭ دلال عبدالرحمن البناي ـ مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي



٭ مريم رائد عبدالله الحمود ـ مستشفى الأميري



٭ هاجر محمد هلال الشمري - مستشفى الجهراء



٭ عبير محمد هديرس العنزي - مستشفى الجهراء



٭ حوراء محمد عباس البلوشي - مستشفى مبارك الكبير



٭ نورة يعقوب اليوسفي - مستشفى مبارك الكبير



٭ مهدي علي محمد رضا - مستشفى مبارك الكبير



٭ عالية مشعان علي العتيبي - مستشفى العدان



٭ زهراء محمد جاسم الاشوك - مستشفى مبارك الكبير



٭ خديجة سليمان حسين عباس - مستشفى الأميري



٭ عبدالهادي سعيد محمد العجمي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ هبة زايد حمود العازمي - مركز هدية الصحي



٭ ايمان جاسم محمد الرميح - مركز الزهراء التخصصي



٭ علي عبدالحكيم علي ناصر - ادارة الصحة العامة



٭ حنان مختار علي دشتي - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ عائشة مرزوق سعد المطيري - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ سارة حسن محمد عبدالرحيم - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ صبا ياسر محمد العجمي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ نوف نواف العتيبي - مستشفى العدان



٭ سارة محمد جاسم الاستاذ - مستشفى الاميري



٭ سارة مشعل الهذال - مستشفى الفروانية



٭ مريم لافي لافي الشمالي - مركز عبدالله المبارك الصحي



٭ فائزة فهد سعد العتيبي - مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي



٭ دلال ناصر سعد المطيري - مستشفى الفروانية



٭ مريم وليد احمد نعمة الله - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ مريم احمد علي العسعوسي - مستشفى مبارك الكبير



٭ نوار اعمر محمد عبدالعزيز - مستشفى الولادة



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني أول مختبر طبي:



٭ عائشة محمد عبدالملك النوري - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ فاطمة جاسم اشكناني - مركز الرميثية التخصصي



٭ سندس عباس محمد دشتي - مستشفى العدان



٭ زهراء رضا سيد رضا - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي



٭ فاطمة عبدالله راشد النملان - مركز الطب الاسلامي



٭ شريفة احمد الكندري - مركز القرين لطب العائلة



٭ حليمة عبدالرضا محمود - مستشفى الاميري



٭ حنان علي يوسف عبدالغني - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ بشاير مبارك حمود العازمي - مركز هدية الصحي



٭ فاطمة فاضل احمد ملك - مستشفى مبارك الكبير



٭ خالد فهد عبدالرحمن الخضر - ادارة الطوارئ الطبية



٭ فاطمة حسن عيسى الصفار - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ محمد يامن احمد صباح - مستشفى العدان



٭ مبارك علي شاطي - مركز علي ثنيان الغانم الصحي



٭ منتهى غالب عيد باني - بنك الدم المركزي



٭ ليلى عبدالله خضير العبدالله - مستشفى ابن سينا



٭ عبدالعزيز جعفر غلوم حسن - مركز محمود حاجي حيدر الصحي



٭ محمد عبدالرسول كاظم - مركز العدان الصحي



٭ هناء عبيد خلف الشمري - مركز الصباحية الشرقي الصحي



٭ كوثر خالد ابراهيم القلاف - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ مريم نايف خلف العنزي - مستشفى الجهراء



٭ يوسف مهدي سالم العازمي - مركز هدية الصحي



٭ مريم محمد العلي - مستشفى الجهراء



٭ سناء قرين عسكر العنزي - مركز شرق الاحمدي الصحي



٭ عبدالله حسين علي الغربللي - ادارة خدمات نقل الدم



٭ منى طارق مهدي الظفيري - مركز الجهراء الصحي



٭ علي عبدالخضر اشكناني - ادارة خدمات نقل الدم



٭ بدر حسين محمد الحسن - بنك الدم المركزي



٭ اسماء معيكل برغش - مركز فحص ما قبل الزواج



٭ فيصل عبدالله محمد الشامري - مركز بنيدر الصحي



٭ عبير بدر المطيري - مركز ابوحليفة الصحي



٭ عاطف السيد عبدالفتاح - مستشفى العدان



٭ سبيكة عبدالعزيز الحساوي - مركز الزهراء الصحي



٭ أسيل عايد مطني الفضلي - مركز العقيلة الصحي



٭ سكينة قاسم عبدالكريم - مركز الزهراء الصحي



٭ فاطمة محمد حسين الوزان - مركز العدان التخصصي



٭ محمد عبدالله عبدالمحسن - مستشفى الفروانية



٭ جنان احمد جاسم العبدالله - مستشفى الفروانية



٭ سارة مرزوق محمد العتيبي - مستشفى الفروانية



٭ فاطمة عبدالله راضي المياس - مركز شرق الاحمدي الصحي



٭ فراس علي عباس خالد - مركز بنيدر الصحي



٭ نورة عواد الرشيدي - مركز الجهراء الصحي



٭ مشعل سعد حمدان المطيري - مركز بنيدر الصحي



٭ عبدالله امين ابراهيم بوصلحة - مركز القرين التخصصي



٭ سهام امان خميس مبروك - مركز الرقعي الصحي



٭ بنا سعود حسن الرشيدي - مركز الفردوس الشمالي الصحي



٭ منى محمد بخيت الهاجري - مركز النهضة الصحي



٭ آمنة طارق عيسى المحفوظ - مركز المنقف الصحي



٭ هاجر حماد مهنا الزيان - مركز منيرة العيار الصحي



٭ زهراء مجيد عباس دشتي - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ مريم محمود محمد احمد - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي



٭ بدر يوسف اللقمان - مستشفى الفروانية



٭ شيخة حامد عيسى الصفي - مركز الرقة الصحي



٭ خيرية علي حسين الفودري - مركز خيطان الجنوبي الصحي



٭ منى عدنان الرفاعي - مركز الفحيحيل التخصصي



٭ عهود عبدالجبار العنزي - مركز النهضة الصحي



٭ طيبة جاسم محمد الركادة - مركز هدية الصحي



٭ جعفر عبدالله الفرحان - مركز القيروان الصحي



٭ يوسف يعقوب يوسف علي - مركز القيروان الصحي



٭ لطيفة فهد علي السيار - مركز منيرة العيار



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني مختبر طبي:



٭ نادية حسن سرحان العنزي - مركز العقيلة الصحي



٭ نور سعد شبيب الخالدي - مستشفى الأميري



٭ فاطمة جاسم محمد شريف - مركز الفحيحيل الصحي



٭ احرار جاسم محمد الخالديس - مستشفى الجهراء



٭ انفال احمد عبدالرضا - مركز بيان الصحي



٭ هاجر عبدالستار عبدالجبار - مركز جابر الاحمد N2



٭ زينب محمد القلاف - مستشفى الاميري



٭ انوار احمد علي منصور - مركز القرين لطب العائلة



٭ حسن علي طاهر القطان - ادارة خدمات نقل الدم



٭ اسراء علي محمد العنزي - مستشفى ابن سينا



٭ عهود عادل سعد عبدالله - مركز صباح السالم التخصصي



٭ نواف مشعل سعد المبايع - مركز بيان الصحي



٭ هاني هويدي الهاجري - مركز الطب الاسلامي



٭ هديل محمد احمد حليوة - مستشفى مبارك الكبير



٭ مريم عبدالرحيم القطان - مركز بيان الصحي



٭ خلود بدر معاند العنزي - مستشفى الجهراء



٭ دلال محمد ابراهيم التناك - مستشفى الاميري



٭ اسماء حمد ازغير الجوير - مستشفى العدان



٭ نورة علي عبدالعزيز - مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



٭ زكريا حسين علي الحداد - مستشفى مبارك الكبير



٭ فجر محمد عمران الفيلكاوي - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ شجون خليفة محمد جمعة - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ انفال علي الشواف - مستشفى مبارك الكبير



٭ حميدة جاسم فرهاد عبدالسيد - مستشفى الاميري



٭ زينب عدنان مهدي فيصل - مستشفى الصباح



٭ فاطمة عبدالله العنزي - مستشفى الولادة



٭ بتول عبدالرضا علي البلوشي - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



٭ شوق اسماعيل القابندي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ زهرة احمد سهراب اميري - مستشفى الاميري



٭ شعيب حمزة احمد حسن - ادارة خدمات نقل الدم



٭ حكم دلاف مرزوق الحازمي - مستشفى الفروانية



٭ العنود شاكر الموسى - مستشفى الفروانية



٭ استقلال معمس الرشيدي - مستشفى الجهراء



٭ مريم ا حمد عثمان العمر - مستشفى الفروانية



٭ سارة خلف العتيبي - مستشفى الجهراء



٭ عايشة شلال عقاب الشمري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق5)



٭ شيماء عادل محمد الزكري - مركز الزهراء الصحي



٭ سلمى راضي محمد القطان - مركز عبدالله المبارك الصحي



٭ خالد حميد الخميس - مركز خيطان الشمالي الصحي



٭ بتول ناجي شاكر المتروك - مركز بيان الصحي



٭ زهراء عبدالله صالح القلاف - مركز الزهراء التخصصي



٭ تركي عبدالله سعيد عتيق - مستشفى الفروانية



٭ مروة خليفة ياسين الزيدان - مركز مناحي العصيمي التخصصي



٭ صفية حميد ابراهيم ملا يوسف - مركز العارضية الجنوبي الصحي



٭ اماني فالح الرشيدي - مستشفى الفروانية



٭ ريم خالد العبسي القس - مستشفى الامراض الصدرية



٭ ليلى محمد مرجي الرويلي - مستشفى الفروانية



٭ فاطمة وليد جمعة خميس - مركز الفنطاس التخصصي



٭ سارة عارف احمد العبيدان - مستشفى الولادة



٭ مها خالد عبدالعزيز الحويل - مستشفى الولادة



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي علاج طبيعي:



٭ محمد سعد مفرج الرويعي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ هدى محمد حمادي - مستشفى الرازي



٭ أمل جابر محمد سيد - مستشفى الجهراء



٭ داني ابراهام ابراهام كيزها - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ ساداناند سامويل ويليم - مستشفى الجهراء



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي اول علاج طبيعي:



٭ شريفة عبدالله حسن الشطي - مستشفى الرازي



٭ مريم محمد حسن عياد ـ مستشفى الصباح



٭ دانة ناصر سعود العازمي ـ مستشفى العدان



٭ مصطفى علي عليوه ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ الين جوسي ـ مستشفى الامراض الصدرية



٭ ليمنا ماريام ماثيو ـ مستشفى الجهراء



٭ سونيش أزوث فيتال ـ مستشفى الرازي



٭ نور محي الدين كربوج ـ مستشفى ابن سينا



٭ مريم بي أنور علي مستشفى الصباح



٭ محمد عيسى محفوظ ـ مستشفى الفروانية



٭ راجي شانتي ابراهام ـ مستشفى الفروانية



٭ بالا نماناباتي راجا ـ مستشفى الاميري



٭ موثو كوماران كالانا سوندرام ـ مستشفى الجهراء



٭ فاطمة قاسم حبيب سليم ـ مستشفى الرازي



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي علاج طبيعي:



٭ ايمان الحميدي الظفيري ـ مستشفى الفروانية



٭ نشمية رجعان الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



٭ نجاة يعقوب حمود العواد ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ هديل بدر سالم الشطي مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ عبدالعزيز محمد حسين علي ـ مستشفى العدان



٭ عذاري فهد مفلح المطيري ـ مستشفى الفروانية



٭ مريم غازي سعد الشريعان ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ راج سيلاك نالايان ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ راجي جويا كوشي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ شيخة هندي العجمي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ حنان احمد كاظم حمود ـ مستشفى الامراض الصدرية



٭ فاطمة محمد حمد الشطي ـ مستشفى الرازي



٭ ايمان محمد حسين رشيد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ جيسي جوبي توم ـ مستشفى الأميري



٭ هاني أحمد سليمان عبدالله ـ مستشفى الاميري



٭ أحمد عبدالناصر بركات ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ سميثا بأول ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ جلايزي ليندساي ـ مستشفى الأميري



٭ أميرة ناجي فوزي محمد ـ مستشفى الصباح



٭ ميدهو ابراهام ـ مستشفى الولادة



٭ شيماء حسني أحمد شعلان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ مروة عصام عز الدين محمد ـ مستشفى الولادة



٭ فوزي فتحي محمد الشاذلي ـ مستشفى ابن سينا



٭ مشيل مرضي كامل غطاس ـ مستشفى الفروانية



٭ هينري ليديا شانتثا كوماري ـ مستشفى الولادة



٭ عبير صالح علي القطان ـ مستشفى ابن سينا



٭ مي عصام الدين احمد ـ مستشفى الصباح



٭ سارة عبدالرحمن فؤاد ـ مستشفى الصباح



ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس اول علاج طبيعي:



٭ شيماء إبراهيم راشد الحقان ـ مستشفى ابن سينا



٭ نوال عمر دحيم العتيبي ـ مستشفى العدان



٭ زهراء عبدالرزاق حاجية ـ مستشفى الفروانية



٭ محمد سمير عباس القلاف ـ مركز شيخان الفارسي للروماتيزم



٭ بسمة سالم عبدالهادي ـ مستشفى الفروانية



٭ اماني ثامر منيزل العنزي ـ مستشفى العدان



٭ مريم احمد صايل الشمري ـ مستشفى الجهراء



٭ ريم دغش الجدادي ـ مستشفى العدان



٭ سارة فهيد محمد العجمي ـ مستشفى العدان



٭ أمينة عيد سعود العازمي ـ مستشفى العدان



٭ دانة ناصر عبدالله الشمري ـ مستشفى العدان



٭ شهد يوسف البريكان ـ مستشفى الولادة



٭ نفود سعود خالد الظفيري ـ مستشفى الجهراء



٭ شوق جابر المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ نوف سليم مرزوق العتيبي ـ مستشفى الرازي



٭ منيرة علي عبدالله شعيب ـ مستشفى الرازي



٭ بشاير دحام الشمري ـ مستشفى الجهراء



٭ طيبة عبدالمحسن القطيفي ـ مستشفى الرازي



٭ عائشة نواف سعد الشمري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ حنان زايد شويط المطيري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ لاله اسماعيل سورغالي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ شوق عبدالرزاق العبداللطيف ـ مستشفى الأميري



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج طبيعي:



٭ آلاء محسن سيد الشبر ـ مركز شيخان الفارسي للروماتيزم



٭ كنوز بدر يوسف المطيري ـ مستشفى الرازي



٭ زينب أحمد محمد الحمد ـ مستشفى الأميري



٭ زهراء فاضل علي الصايغ ـ مستشفى الامراض الصدرية



٭ فاطمة ابراهيم عباس باقر ـ مستشفى الاميري



٭ فجر حسام الوهابي ـ مستشفى الاميري



٭ عبير صالح عبدالله الشايع ـ مستشفى الاميري



٭ رهف صالح رمضان العنزي ـ مستشفى الجهراء



٭ نور غلوم احمد اشكناني ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



20 ـ ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني أول علاج طبيعي:



٭ سميرة محمد راشد ـ مستشفى الرازي



21 ـ ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس اول علاج بالعمل:



٭ دانة ابراهيم عبدالرحيم ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ ياسمين عصام حسن عطية ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ آلاء موسى محمد المقصيد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج بالعمل:



٭ نوف باجي جزاع العنزي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ سارة نواف المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ ملاك سليم السيلماني ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ لجين عادل كاظم عثمان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ كوثر حسين علي عباس ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ خلود عدنان المساعيد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ نورة ماجد بدر الجزاف ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ ايمان عدنان العطار ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ ليلى نبيل محمد عبدالرسول ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ شوق مرزوق سعود المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ نورة ناجي ناصر بورشيد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ عالية طلال السهيل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



٭ شوق فهد بطاح المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ رئيس اختصاصي أشعة وطب نووي:



٭ نوف مقعد علي العتيبي ـ مستشفى العدان



٭ غالية نايف الشمري ـ مركز الراشد لامراض الحساسية



٭ حنان عيسى حمد الفرج ـ مستشفى الرازي



٭ شارلي كايا بياب كريستو ـ مستشفى ابن سينا



٭ نوربيرتو ابساتي لورينيو ـ مستشفى ابن سينا



٭ ارلين دولاي ارومين ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ فيلما فالديز ناربونييا ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ بيينو باتاليل صموئيل ـ مستشفى الرازي



٭ نيجو بول فارجيس ـ مستشفى الرازي



٭ جيمي ديلابينا مارتن ـ مستشفى ابن سينا



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي اول اشعة وطب نووي:



٭ جيهان علي حسين الخالدي ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ عائشة حميدي سعد الفجي ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ ابرار اسماعيل ابراهيم التميمي ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ لي فاليانت الباي ميجيا ـ ادارة الصحة العامة



٭ شارون رنيال الميدا ـ ادارة الصحة العامة



٭ فاطمة هاني درويش قاسم ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ منال علي العطوان ـ مركز جابر الاحمد للتصوير الجزئي



٭ عمر سيد ا حمد محمد ـ مستشفى اشليخ جابر الاحمد



٭ محمد احمد مصطفى عبدالله ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ حنان عبدالله الاستاذ ـ مستشفى الاميري



٭ عائشة فاضل بوراشد ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ ايمان علي ابراهيم السويلم ـ مستشفى الاميري



٭ حنان خليل ابراهيم المسري ـ مستشفى الاميري



٭ سارة عبدالكريم عبدالله ـ مستشفى الامراض الصدرية



٭ مريم عبدالكريم السمحان ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ عبدالناصر عبدالرحمن الأمين ـ مستشفى الفروانية



٭ ريجيمون بوديان ابراهام ـ مركز سلمان الدبوس للقلب.



ينقل الموظفون الاتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ اختصاصي اشعة وطب نووي:



٭ مبارك سامي عبدالكريم الصالح ـ مستشفى العدان



٭ فاطمة فيصل الشواف ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ وسمية حمدان العتيبي ـ مستشفى العدان



٭ صالحة ربيع سالم المحمد ـ ادارة الصحة العامة



٭ زينب احمد محمد الكندري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ فاطمة عباس علي نصر الله ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ فاطمة سعد رجا العازمي ـ ادارة الصحة العامة



٭ ميشيل سوليدور دونتو ـ مستشفى العدان



٭ افيلا ماري يلياس سانت ـ مستشفى العدان



٭ محمد منور عالم ـ مستشفى العدان



٭ سوريش كومار موتوسامي ـ ادارة الصحة العامة



٭ نورة فؤاد صباح العوض ـ مستشفى ابن سينا



٭ انوار حسين الدحملي ـ مستشفى ابن سينا



٭ امنة محمد علي شمس ـ ادارة الوقاية من الاشعاع



٭ فلين سوريا نادي جوزمان - مستشفى العدان



٭ راجانيش ناديسان - مستشفى ابن سينا



٭ ثيجاراجان ناجيندهيران - مستشفى ابن سينا



٭ نوف مبارك الهاجري - إدارة الوقاية من الإشعاع



٭ ريتشارد لافي راجاموسيس - مستشفى مبارك الكبير



٭ توماس شيريان - مستشفى العدان



٭ نوره خالد مجبل سبيل - مستشفى العدان



٭ علياء حسين نصار عثمان - مستشفى الأميري



٭ مريم زيد إبراهيم - مستشفى الأميري



٭ إسراء فاضل عباس بهزاد - مستشفى الأميري



٭ شيخة عبدالله الحميدان - مستشفى الأميري



٭ سارة ياسين رمضان سيف - مستشفى الأميري



٭ سارة عبدالعزيز الكدموس - مستشفى الصباح



٭ سارة محمد خدادة- مستشفى الأميري



٭ آمنة مجيد مراد جاسم - إدارة الوقاية من الإشعاع



٭ سارون ماثيو جوزيف ماثيو - مستشفى الفروانية



٭ مريم ماهر مقدم - إدارة الوقاية من الإشعاع



٭ سارة فهد أحمد الأحمد - مستشفى الأميري



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - ممارس أول أشعة وطب نووي



٭ هبة محمد سالم الصقلاوي - مستشفى الولادة



٭ سارة مبارك علي المبارك - مستشفى الرازي



٭ إيمان أحمد يوسف مراد - مستشفى الرازي



٭ أبرار سلطان الشويعي - مستشفى الرازي



٭ دانة عبدالعزيز الخالدي - مستشفى الفروانية



٭ فاطمة فهد صياح الحربي - مستشفى الصباح



٭ فاطمة جليل محمد الدين - مستشفى الأميري



٭ سارة محمود علي جاولي - مستشفى الأميري



٭ هديل عبدالنبي عبدالرسول - مستشفى الأميري



٭ زهراء حبيب خليفة مراد - مستشفى الأميري



٭ نيتيش بادايواثيل توماس - مستشفى الجهراء



٭ أنيش سوريندار كوروب - مستشفى الجهراء



٭ كاظم الدين ناظم الدين - مستشفى الجهراء



٭ أنوب ابراهام - مستشفى الجهراء



٭ ساجي جون - مستشفى الجهراء



٭ ريجين كوداليان - مستشفى الجهراء



٭ غافير عزمي محمد - مركز سلمان الدبوس للقلب



٭ ماريا ايلافومكوزهيل سيمون - مستشفى الجهراء



٭ سميث ماثيو - مستشفى الجهراء



٭ توماس جوزيف - مستشفى الجهراء



٭ جيثين جاكوب - مستشفى الجهراء



٭ راجيف كوتارا مكونو - مستشفى الجهراء



٭ روني ماثيو - مستشفى الجهراء



٭ ساندهيامول شاماكالا - مستشفى الجهراء



٭ فيبين موثيرا بارمبيل - مستشفى الجهراء



٭ جوبين جورج - مستشفى الجهراء



٭ جيجو توماس - مستشفى الجهراء



٭ نجيب جمال الدين - مستشفى الجهراء



٭ سيبين ماداتو مبيديل كوريان - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ بنيسون جورج - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ أريك اس باكاي - مستشفى العدان



٭ أجاي كومار - مستشفى العدان



٭ أناندهو بادماجان - إدارة الصحة العامة



٭ أنوب بوثانفيبي - إدارة الصحة العامة



٭ بيبن توماس توماس - إدارة الصحة العامة



٭ أنتوني سانيش - مستشفى العدان



٭ ألينا فارجيس فارجيس - إدارة الصحة العامة



٭ أليكس باراديايل - إدارة الصحة العامة



٭ ميدهو جاكوب كوريان - إدارة الصحة العامة



٭ سوميش سوريش - إدارة الصحة العامة



٭ أرون روشان ريتشارد - إدارة الصحة العامة



٭ إيمانويل مانوكومار جوزيف - إدارة الصحة العامة



٭ سيبي كوشي فارجيس - إدارة الصحة العامة



٭ شريستيان سوندا راج - مستشفى السجن المركزي



٭ شيام بوثينوراكال - مستشفى ابن سينا



٭ نورة ناصر صياح العرادة - مستشفى مبارك الكبير



٭ شجن محمد بوشيبة - مستشفى مبارك الكبير



٭ نورة خالد يوسف العلي - مستشفى ابن سينا



٭ مهدي باقر أسد الله - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ رباب فوزي المطوع - مستشفى ابن سينا



٭ شاهول حميد عبدالقادر - مستشفى الفروانية



٭ عائشة شفاقة العنزي - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك



٭ سانو شيراكال ساسي - مستشفى مبارك الكبير



٭ جوردهان لكشمن ديسماي - مستشفى مبارك الكبير



٭ جيدهو كريشنان مادهو - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ تيينا آن توماس - مستشفى الأميري



٭ اجيني سارا توماس - مستشفى الأميري



٭ نافين ساكومار جاناردهنان - مستشفى الأميري



٭ انوشا ييسوراثنام جون - مستشفى الأميري



٭ مريم تريسا جوزيف - مستشفى الأميري



٭ ميجاماري كوريان ابراهام - مستشفى الأميري



٭ اشيش شيشر او تورينكار - مستشفى الأميري



٭ جيستين بوليموتيل فارغيس - مستشفى الأميري



٭ جوبين ماثيو ماثيوكوتي - مستشفى الأميري



٭ يميشا اناند اناندان - مستشفى الأميري



٭ سوسيل كومار - مستشفى الفروانية



٭ دان توماس توماس - مستشفى الفروانية



٭ ديباك برافين كومار - مستشفى الفروانية



٭ شريستي دوس ستالين - مستشفى الصباح



٭ مارك لوي مالاري - مستشفى العدان



٭ دافا أنتوني كاويلان - مستشفى العدان



٭ ليو كونانان ماجيسينو - مستشفى العدان



٭ ماريو ميديدا فيلانوفيا - مستشفى العدان



٭ رانيف فالي نونيز - مستشفى العدان



٭ جوزيف جيورجي تاكيدييل - مستشفى الفروانية



٭ طيبة حسن حسين محمد - مستشفى الفروانية



٭ علي أحمد العبدالله - مستشفى الأميري



٭ أحمد حسن أشكناني - مستشفى الأميري



٭ سارا روبي سوكوماري جون - مستشفى العدان



٭ عمر فاروق الابالي سيد - مستشفى الصباح



٭ ساجيش اثيثارا فاسوديفان - مستشفى الفروانية



٭ جيشانده مادهافان بيلاي - مستشفى الفروانية



٭ موبين حكيم حكيم - مستشفى الفروانية



٭ شامير روشان هامانولا - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - ممارس أشعة وطب نووي



٭ أماني دهام عيفان الصليلي - مستشفى الجهراء



٭ غدير نايف صالح الفهد - مستشفى الجهراء



٭ لينيشا اناندهو - مستشفى العدان



٭ ابراهام بورايداثيل تشريان - مستشفى العدان



٭ سابيث يوسف يوسف ليلا - مستشفى العدان



٭ جوزي جورج جورج - مستشفى العدان



٭ دينيش كومار سيلفا - مستشفى العدان



٭ فيبين راج شاكو - مستشفى العدان



٭ ماثيو جون جون - مستشفى العدان



٭ شاجي توماس - مستشفى العدان



٭ هديل عبدالله ثنيان الدلماني - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ فاطمة فالح عتيق العنزي - مستشفى الصباح



٭ أماني دهام الصليليلي - مستشفى الجهراء



٭ شوق وليد جاسم النجم - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ وسمية هاني محمد معرفي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ هاجر محمد فهد العجمي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ شاهة يوسف محمد البطي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ سارة محمد عبدالله العتيبي - - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ فوزية احمد خليل العتيبي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد



٭ جايسون ماثيو ماثيو - مستشفى العدان



٭ سارة علي صحن الهاجري - مستشفى الولادة



٭ عثمان ناصر السعيد - مستشفى الأميري



٭ منيرة محمد مطر الشمري - مستشفى الصباح



٭ نورة نبيل الأنصاري - مستشفى الأميري



٭ مريم أحمد عاشور الجعفر - مستشفى الأميري



٭ آمنة ناصر عبدالنبي محمد - مستشفى الأميري



٭ منيرة سعود حسن الرشيدي - مستشفى الفروانية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - فني أول أشعة وطب نووي



٭ عبدالرحيمان كوناليل - مستشفى الأميري



٭ نصرت جبين عبدالمجيد مير - مستشفى الأميري



٭ كوتيسواري كنان - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ سوميا فرانسيس - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ بوبي فارغيس جاكو - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - اختصاصي طبيعة إشعاعية



٭ هناء إبراهيم يوسف حرز - إدارة الوقاية من الإشعاع



٭ عمرو محمد عبدالرحيم - مستشفى العدان



٭ طلال صلاح الدين محمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان



٭ بندومول توماس - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي - اختصاصي تغذية وإطعام



٭ شيماء عبدالحميد القطان - مستشفى العدان



٭ بشاير حمد جابر المري - إدارة التغذية والإطعام



٭ ابرار ناجي حسين المنصور ـ مستشفى ابن سينا



٭ شيماء كاظم حمد الشمري ـ مستشفى العدان



٭ آلاء صبحي يوسف سمور ـ مستشفى مبارك الكبير



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ تقني أول تغذية وإطعام:



٭ هبة مسفر محمد الهاجري ـ مستشفى العدان



٭ تسنيم عبدالله سيد بهبهاني ـ مستشفى الاميري



٭ نصرة محمد راشد الجيماز ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ بشائر شهاب صالح الشباب ـ مستشفى الاميري



٭ فيّ عادل الدوسري ـ مستشفى الصباح



٭ دلال علي حمد بوحمدي ـ مستشفي الشيخ جابر الاحمد



٭ حسين بدر حسن عاشور ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ منيفة راهي منشر الشمري ـ مستشفى الجهراء



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ تقني تغذية وإطعام:



٭ دينا احمد عبدالله البدر ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ سلمى مشعل صلاح الريس ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ دلال عدنان احمد الانصاري ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ نورة مطلق العتيبي ـ مستشفى العدان



٭ نورة عدنان شيشتار ـ مستشفى الاميري



٭ حوراء خالد حسن الغضبان ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ شيخة بدر احمد الحسيني ـ مستشفى الاميري



٭ سكينة علي البلوشي ـ مستشفى الاميري



٭ حوراء عدنان عبدالصمد نقي ـ مستشفى الفروانية



٭ منال حمود عبدالعزيز التوحيد ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ نوف خالد العبدالله ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ هيا صالح يوسف بوغيث ـ مستشفى الصباح



٭ مهدي عادل جراغ الحداد ـ ادارة المستودعات الطبية



٭ فرح جمال ناصر الزايد ـ مستشفى الصباح



٭ حوراء حسين علي القلاف ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ جوري خالد لافي الحربي ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ معصومة حبيب قادري ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ رباب عادل كاظم المزيدي ـ مستشفى الجهراء



٭ منيرة ناصر عبدالرحمن المهنا ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ آلاء محمد فهد الرشيدي ـ مستشفى العدان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني أول تغذية وإطعام:



٭ منال عبد طوفان الشمري ـ مستشفى الفروانية



٭ دلال حسن صفر ـ مستشفى الفروانية



٭ عقيلة مسعود الجويسري ـ مستشفى الفروانية



٭ خديجة حيدر حمزة اسيري ـ مستشفى الاميري



٭ جوهرة جلوي المطيري ـ مستشفى الفروانية



٭ هناء عايد جويعد الظفيري ـ مركز علاج الادمان



٭ افراح عبدالله فلاح المطيري ـ مستشفى الفروانية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني تغذية وإطعام:



٭ خضره علي خضر ـ مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



٭ حنان رومي الخالدي ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ مريم صالح احمد المزين ـ ادارة التغذية والاطعام



٭ عالية نايف علوان الشمري ـ ادارة تعزيز الصحة



٭ تهاني متعب خضير المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي نطق وسمع:



٭ نوبر سانيال ـ مستشفى العدان



٭ ميهارونيسا براشامبان ـ مستشفى زين



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس أول نطق وسمع:



٭ بشاير عبدالرحمن محمد جمال ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ مشاعل وليد عبدالهادي ـ مستشفى الفروانية



٭ فاطمة عدنان رامز ـ مركز النهضة الصحي



٭ بيتسي بابو ـ مستشفى العدان



٭ ميلفين سارا ابراهام ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



٭ نافيا اشياما جوسي ـ مستشفى الفروانية



٭ انجانا بينينجا جاكوب ـ مستشفى زين



٭ منيرة جاسم محمد العوضي ـ مستشفى الاميري



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس نطق وسمع:



٭ فجر فوزي محمد عقلة ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



٭ هيا مبارك رجا الرشيدي ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



٭ سارة جميل عبدالله القطان ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



٭ عبير ربحي ازراقي ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع



٭ زينب صقر عبدالرضا البلوشي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول علاج نفسي:



٭ مريم محمد ابو الحسن ـ مركز الكويت للصحة النفسية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي علاج نفسي:



٭ امل مجيبل البحا ـ مركز الكويت للصحة النفسية



40 ـ ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس علاج نفسي:



٭ افنان فيصل سعود الشمري ـ مركز الكويت للصحة النفسية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني أول تعقيم:



٭ مشاعل صباح مزعل العنزي ـ مستشفى العدان



٭ ابتهال عبدالله جابر المطيري ـ مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك



٭ شهد علي عبدالله عبداللطيف ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ فاطمة محمود مصطفى مندني ـ مركز صبح الاحمد للكلى والمسالك



٭ فاطمة خلف ثاني الشمري ـ مستشفى العدان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني تعقيم:



٭ مروه حسين محمد عيداه ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ دينا ماجد عبدالله الشيحه ـ ادارة منع العدوى



٭ زينب دوخي غلاب المطيري ـ ادارة منع العدوى



٭ احلام مصطفى محمد شعبان ـ مستشفى العدان



٭ ريم منصور شخير العنزي ـ مركز العدان التخصصي للاسنان



٭ شريفة صقر عيسى حيدر ـ مركز سلوى التخصصي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي أول علاج تنفسي:



٭ جينيلين ليوسيوليو بتكاليون ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ كارينا بيريز دانييل ـ مستشفى العدان



٭ ثينكل ماثيو ـ مستشفى العدان



٭ جوبي جيمس ـ مستشفى العدان



٭ بنيلدا بايودان جوانسنج ـ مستشفى العدان



ينقل الموظفوين الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي علاج تنفسي:



٭ مارجوري اسبيريتو اغاجونا ـ مستشفى الصباح



٭ جنيفر هوفانا سوميرا ـ مستشفى الصباح



٭ هايدي جوي فونيتي ـ مستشفى الفروانية



٭ جيفري كلارين استاشيو ـ مستشفى العدان



٭ فيكتوريانو اسياتيكو سالون ـ مستشفى الاميري



٭ نويل انودوبلي ـ مستشفى الأميري



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس اول علاج تنفسي:



٭ شينو سيرياك ارونا سيريك ـ مستشفى العدان



نقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني اول علاج تنفسي:



٭ جوزيف لاردن دي فيرا ـ مستشفى الأمراض الصدرية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس اول تخدير:



٭ انيثامول بوثينبور ـ مستشفى مبارك الكبير



٭ مودة مصطفى عثمان يوسف ـ مستشفى الصباح



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني اول تخدير:



٭ ساجيث بادنجاي فيليكاكوم ـ مركز صباح الاحمد للقلب



٭ مركيش باندين ـ مستشفى ابن سينا



٭ يالافي مادهو سودانا ـ مستشفى الفروانية



٭ ايمانويل بأول اندرسون ـ مستشفى الأميري



٭ كارنيك ديفانا ـ مستشفى الأميري



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي اول صحة فم واسنان:



٭ نوال محمد مرزوق ـ مركز الزهراء الصحي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي صحة فم واسنان:



٭ ليلى علي حسين العلي ـ مركز اليرموك الصحي



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي قلب صناعي:



٭ ميوثيا كاروبياه ـ مستشفى الأمراض الصدرية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس اول قلب صناعي



٭ ابهيجيث براديب كومار ـ مستشفى الأمراض الصدرية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ فني اول قلب صناعي:



٭ موري ماهيش ديفاناند ـ مستشفى الأميري



٭ بايتوي فيسافان ـ مستشفى الامراض الصدرية



ينقل الموظفين الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ اختصاصي بصريات:



٭ انجيليكيو اوميكتين ايتنزا ـ مستشفى العدان



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ ممارس اول بصريات:



٭ سينتل كان ناجاراجان ـ مستشفى الفروانية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ رئيس فني طوارئ طبية:



٭ عبدالله ابراهيم حسين عاشور ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ محمد سويد راجح العجمي ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ عثمان عبداللطيف عبدالله ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالعزيز معجون احمد العنزي ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ باسم علي مهلهل ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ صدام محمود عبداللاه ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ احمد ابراهيم حافظ سليمان ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ مساعد نايف عبدالله المطيري ـ ادارة الطوارئ الطبية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم إلى المستوى الوظيفي/ مساعد رئيس فني طوارئ طبية:



٭ جعفر خليل ابراهيم المطوع ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ حسين صالح حسن أبل ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ محمد علي نصير جعفر ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ حسين بدر حاجي الحداد ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله جاسم محمد زمان ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ شعيب احمد عبدالرحمن ذياب ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله علي حسين الصراف ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ عشير جمال المسلماني ـ ادارة الطوارئ الطبية



٭ ثامر عطية عطية احمد - ادارة الطوارئ الطبية



٭ اسامة سعد خليفة - ادارة الطوارئ الطبية



٭ محمد عبدالله علي النجدي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالرحمن حسين علي اليوسف - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله الهلالي توفيق - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله احمد صالح الشخص - ادارة الطوارئ الطبية



٭ بدر حسين حسج علي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عمر فالح خضير الشمري - ادارة الطوارئ الطبية



ينقل الموظفون الآتية أسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني اول طوارئ طبية:



٭ فيصل علي حسن الكندري - ادارة الطوارئ الطبية



٭ محمد جابر عايد العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله هادي عايد العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ احمد عبدالسلام حميده متولي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ سامح ممدوح فائق سعدالله - ادارة الطوارئ الطبية



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني طوارئ طبية:



٭ لجين وليد خالد المسباح - ادارة الطوارئ الطبية



٭ طلال محمد الزبن - ادارة الطوارئ الطبية



٭ بدرية حسن علي موسى - ادارة الطوارئ الطبية



٭ فهد صبحي اسماعيل - ادارة الطوارئ الطبية



٭ جراح ناصر خلف العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله فيصل العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ بشاير عبدالرضا غلوم - ادارة الطوارئ الطبية



٭ هاني سعيد علي نوفل - ادارة الطوارئ الطبية



٭ خولة صالح السيباط - ادارة الطوارئ الطبية



٭ سعيد حسن عبداللطيف - ادارة الطوارئ الطبية



٭ احمد اوريك المحمد - مستشفى العدان



٭ محمد يحيى محمد ابراهيم - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالعزيز جابر عايد العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ مشاري ضيف الله الظفيري - ادارة الطوارئ الطبية



60 - ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ رئيس مشرفين صحيين:



٭ منيرة علي عباس الكندري - مركز صباح السالم التخصصي



٭ الطاف محمود الغريب - ادارة الصحة العامة



٭ ابتسام احمد السعدون - ادارة الصحة العامة



٭ عيدة عياد الرشيدي - مركز الفروانية التخصصي



٭ امل جاسم محمد الحساوي - مركز اليرموك الصحي



٭ ايمان صحن الهاجري - مركز القيروان الصحي



٭ محمد جلال احمد عبدالجواد - مركز الفروانية الوقائي



٭ عبدالرسول محمد توفيق - مركز مناحي العصيمي الصحي



٭ عادل احمد محمد علوان - ادارة الصحة العامة



٭ رضا عبدالمجيد محمد علي - مركز مناحي العصيمي الصحي



٭ مصطفى كامل شعبان - ادارة الصحة العامة



٭ مها امين فاضل المدرس - مستشفى مبارك الكبير



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مساعد رئيس مشرفين صحيين:



٭ ليلى جايد طاهر الشمري - إدارة الصحة العامة



٭ منى فلجي ماطر العنزي - مركز الجهراء الصحي



٭ ليلى عبدالله ابراهيم القلاف - مركز العدان التخصصي



٭ حجاج جمال حسن عبدالغفار - إدارة الصحة العامة



٭ سامح ميلاد بهيج مسعد - إدارة الصحة العامة



٭ نجلاء فوزي السيد سالم - إدارة الصحة العامة



٭ شعاع ناصر حمود العجمي - مركز العقيلة الوقائي



٭ انتصار عبدالنبي محمد - مركز العقيلة الوقائي



٭ علي خالد عبدالله عبدالعزيز - ادارة الصحة المهنية



٭ ايمان ضاحي شباب العتيبي - مستشفى الشيخ جابر الاحمد



٭ موضي عبداللطيف العروج - مركز عبدالله العبدالهادي الوقائي



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ مشرف صحي



٭ سارة لافي سرحان المطيري - مركز الفردوس الجنوبي الصحي



٭ حمد زياد عبدالله عباس - إدارة الصحة العامة



٭ يوسف عباس حسن شمساه - ادارة الصحة المهنية



٭ خالد محمد عبدالعزيز محمد - ادارة الصحة العامة



٭ محمد نور علي - مركز السالمية الغربي الصحي



٭ هادي عبدالعزيز يونس - مركز صحة ميناء الشعيبة



٭ عذاري بدر مبارك شعيبي - مستشفى مبارك الكبير



٭ فاطمة الزهراء عباس الرامزي - مستشفى الاميري



٭ منال فلاح خليف العنزي - منطقة الاحمدي الصحية



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي/ فني اول اطراف صناعية:



٭ احمد السيد علي محمد - مركز الاطراف الصناعية



رفع المستوى الوظيفي لفئة المقيمين بصورة غير قانونية - بند المكافآت



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي المبين قرين كل منهم:



1 - المختبرات الطبية:



٭ كافي بديوي منشد عرفج - مستشفى الولادة



٭ مريم محمد فالح عبطان - مركز الامراض الوراثية



٭ رغد شريف معدي عبدالله - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ مريم غانم جابر شهيل - مستشفى الصباح



٭ سارة عيد عبدالرحمن علي - مركز فهد الأحمد الصحي



٭ فايزة حمود ناصر محمد - مستشفى الجهراء



٭ فجر نهار صالح الشمري - مستشفى الجهراء



٭ عبير عايد فياض العنزي - مستشفى الجهراء



٭ لطيفة منسي سلمان - مركز الدوحة الصحي



٭ سارة محمد عبدالله - مركز مبارك الكبير الشرقي



٭ عيدة حسين حمد حمود - مركز عبدالله المبارك الصحي



٭ ايمان عايد محمد العنزي - مستشفى الولادة



٭ انوار جاسم حسين مطلق - مستشفى الفروانية



٭ خلود محمد علي العنزي - مستشفى الفروانية



٭ فاطمة حمد نايف عفات - مستشفى الفروانية



٭ مريم محمد معطش فارس - مركز سعد العبدالله (ق5)



٭ ايمان حسين ملحم - مستشفى الجهراء



2 - الأشعة والطب النووي:



٭ عبدالرحمن يوسف جاسم - مستشفى الصباح



٭ لولوة محسن عباس هاشم - مستشفى ابن سينا



٭ مريم مصبح عذاب ضاري - مستشفى الجهراء



3 - العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل:



٭ ياسمين سليم العنزي - مستشفى الجهراء



٭ محمد رحيم محسن عجيل - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ فاطمة عواد فالح عناد - مستشفى الأمراض الصدرية



٭ شوق حميد عبدالله دحام - مستشفى الجهراء



٭ عذاري مبارك الشمري - مستشفى الجهراء



٭ فرح ضاحي مرقب زهيان - مستشفى الجهراء



٭ نوف محمد هلال العنزي - مستشفى الولادة



٭ لطيفة فرج سعود بريمه - مستشفى الولادة



٭ مناير صفوق نايف علقم - مستشفى الطب الطبيعي



4 - العلاج النفسي:



٭ لطيفة صالح عبدالله - مركز الكويت للصحة النفسية



6 - التغذية:



٭ هبة طه محمد سلطان - مستشفى العدان



٭ ريم محمد احمد عبدالله - مستشفى الولادة



٭ انوار عواد محمد - مستشفى الرازي



٭ نور عبدالله برد فنر - ادارة التغذية والاطعام



٭ سلوى حمود صعصيع - مستشفى الامراض الصدرية



٭ محمد عبيد جدوع العنزي - مستشفى الجهراء



٭ بدرية حمود ردام مجبل - مستشفى الرازي



٭ انتصار جابر الظفيري - مستشفي الجهراء



٭ نايفة جدعان الاسود - مستشفى الجهراء



٭ نوال منيف عيادة مناع - مستشفى الجهراء



٭ تحرير وهاب محمد خلف - مستشفى ابن سينا



٭ ايمان محمد لفتة - مستشفى الجهراء



٭ محمد فهد مهنا خاطر - مستشفى الجهراء



٭ روان احمد كثير مانع - مستشفى الجهراء



7 - الطوارئ الطبية:



٭ اسراء تركي هلال فرحان - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عبدالله مبارك عبدالله خلف - ادارة الطوارئ الطبية



٭ عادل حميد عشوي العنزي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ فاطمة نايف مطرود - ادارة الطوارئ الطبية



٭ نواف صبر مرزوق علي - ادارة الطوارئ الطبية



٭ انتصار حسن حمد العنزي - ادارة الطوارئ الطبية