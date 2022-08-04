ضـمـن خــطــواتــهـا التنسيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» بعقد اجتماع مع نائب المدير العام لشؤون التنظيم في بلدية الكويت م.محمد الزعبي، وحضر اللقاء ممثلا لضمان رئيس مجلس الإدارة مطلق الصانع والرئيس التنفيذي ثامر عرب.

وتناول الاجتماع الدور الذي ستقوم به شركة ضمان في دعم القطاع الصحي، والمساهمة في رفع جودة مؤشرات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة توفير وتلبية المتطلبات المتعلقة بتخصيص أراضي مستوصفات جديدة لشركة ضمان استكمالا لمنظومتها، والدور الفاعل لبلدية الكويت في ذلك وفي مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق خطة التنمية الوطنية بناء على رؤية كويت جديدة 2035.



وتعتبر شركة ضمان أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص «PPP»، وأكبر شركة في الكويت من حيث عدد الأفراد المشمولين بالتغطية التأمينية الصحية حيث ستتولى توفير الضمان الصحي الإلزامي الجديد لمليونين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (الإقامة مادة 18 وعائلاتهم)، عبر منظومة رعاية صحية متكاملة من المراكز والمستشفيات في أرجاء الكويت تتضمن برامج التأمين الصحي.