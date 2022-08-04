عبدالكريم العبدالله



عقد وزير الصحة د.خالد السعيد اجتماعا أمس مع مجلس الوكلاء المساعدين في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، حيث تطرق الاجتماع إلى خطة عمل الوزارة، إذ وجه الوزير الوكلاء المساعدين، كل حسب تخصصه، بوضع برنامج محدد الأهداف والمدة، على أن يتضمن التحديات والصعوبات التي قد تواجه القطاع، والحلول المقترحة لتذليلها.



كما وجه الوزير بترتيب الأولويات في كل قطاع وفق برنامج عمل محدد، بما يسهم في ترجمة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ووفق ما ورد في خطة عمل الوزارة، وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، بما يتسق مع «رؤية الكويت لعام 2035».



كما شدد الوزير السعيد على ضرورة وضع برنامج عمل يلتمس احتياجات المواطن، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية خلال مدة محددة، فضلا على ضرورة استكمال التحول الرقمي في قطاعات الوزارة، وتطوير أداء الكوادر الوطنية وملامسة احتياجاتهم، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.