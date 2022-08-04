القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونيـة وصفحـات التواصــل الاجتماعي من فيديو لشخص يدعي تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.+

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة، وأن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذا الشخص غير تابع للوزارة نهائيا.



وشددت على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 يتم إلكترونيا بالكامل داخل كنترولات مؤمنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صناعي ومروجي ذلك الفيديو.