القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام



شهدت منطقة سفح الأهرامات امس العرض الجوي (Pyramids Air Show 2022)، حيث تم تقديم مجموعة من العروض الجوية خلال الاحتفالية العالمية.



وشارك في العرض فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي نفذت عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضا جوية مبهرة، كما قدمت عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان بالإضافة إلى مشاركة الموسيقى العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.



جاءت تلك العروض تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية. إلى ذلك، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 41 قطعة أرض بـ 22 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل، وإنشاء كنيسة، وفرع بنك، وناد رياضي، وجامعة، وأنشطة سكنية وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وفندقية، وسياحية وترفيهية.



وأضاف الجزار - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة امس - أن هذه المشروعات تسهم في توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، وكذلك الآلاف من فرص العمل لشبابنا وتحقيق أهداف الوزارة في التنمية.



وأوضح أنه تم بمدينة القاهرة الجديدة تخصيص 6 قطع أراض بأنشطة (عمراني متكامل - تجاري إداري - مخزن - تعليمي - ناد رياضي)، وفي مدينة 6 أكتوبر تم تخصيص 3 قطع أراض بأنشطة (سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي - خدمات صناعية)، وبمدينة العاشر من رمضان تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي. وتابع أنه بمدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري، وبمدينة بدر تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (تجاري إداري - طبي - جراج وصيانة سيارات)، وبمدينة العبور تم تخصيص 3 قطع أراض بأنشطة (صناعي - تجاري فندقي - سكني تجاري)، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مركز طبي. وأكد أنه بمدينة أكتوبر الجديدة تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط صناعي، وبمدينة العلمين الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل، وبمدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وبمدينة سوهاج الجديدة تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز، وبمدينة قنا الجديدة تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (تجاري إداري - تجاري - سكني تجاري إداري).