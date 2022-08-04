القاهرة - ناهد إمام



حققت المطارات المصرية إنجازا كبيرا على مستوى القارة الأفريقية في حركة الركاب والشحن الجوي، حيث تصدر مطار القاهرة الدولي القائمة التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات «ACI» لأول عشر مطارات أفريقية من حيث حجم حركة الركاب في عام 2021.



وجاء مطار القاهرة في «المركز الثاني» في حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس، وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الثامن ضمن أول عشر مطارات إفريقية من حيث عدد الركاب، وفقا لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات.



ومن جانبه، قدم الطيار وزير الطيران المدني محمد منار، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بما تحقق من إنجاز على مستوى القارة الإفريقية، معربا عن تقديره لجهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز برغم الظروف الصعبة التي مرت بها صناعة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا.



وأشار الطيار محمد منار إلى أن منظومة المطارات المصرية تشهد تطويرا كبيرا بانضمام مطارات جديدة وتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة المطارات الحالية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات وتطوير قرية البضائع وتحديث أسطول الشحن الجوي.



وأكد وزير الطيران المدني أن نجاح 11 مطارا مصريا في الحصول على شهادة السفر الصحي الآمن وتجديدها من المجلس الدولي للمطارات يعد نجاحا كبيرا عزز الثقة في منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية مما أسهم في تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.



وقد حقق مطار القاهرة «المركز الأول» إفريقيا بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا والمغرب وكينيا، بينما جاء مطار الغردقة في المركز الخامس بعدد ركاب وصل إلى أربعة ملايين و909 آلاف راكب ومطار شرم الشيخ في المركز الثامن بالقائمة بعدد ركاب أربعة ملايين و557 ألف راكب.



وفي مجال الشحن الجوي جاء مطار القاهرة في المركز الثاني إفريقيا، من حيث حركة البضائع حيث تم نقل 333 ألف و536 طن بضائع، وذلك بعد مطار «جومو كينياتا» في كينيا الذي جاء في المركز الأول.



وكشفت إحصاءات المجلس الدولي للمطارات أن إجمالي حركة الركاب والشحن خلال عام 2021 بالمطارات الإفريقية بلغ 114.8 مليون راكب بزيادة حوالي 49.4% عن عام 2020 وبلغت حركة الشحن الجوي 2.2 مليون طن بضائع بزيادة 11.6% عن نفس الفترة.



كما وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم حول العالم إلى 4.6 مليار راكب عام 2021 بزيادة 28.4% عن عام 2020، وبلغت حركة الشحن الجوي عالميا 125.3 مليون طن بضائع بزيادة 15.4% عن نفس الفترة.