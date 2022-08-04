أعلنت سورية تنظيم الانتخابات المحلية في سبتمبر المقبل، وفتح باب الترشيح لخوضها.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد يوم الأحد في الثامن عشر من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. من جهته، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أنه بإعلان المرسوم تبدأ مباشرة عملية الترشيح لانتخابات المجالس المحلية، فيما أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد في تصريح لموقع جريدة «الوطن»، أن عملية الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية تبدأ «من اليوم الذي يلي نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية»، وبالتالي في حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم الخميس فإن عملية طلبات الترشيح تبدأ اعتبارا من يوم غد الجمعة، بحسب مراد الذي اكد أن عملية تقديم طلبات الترشح بحسب قانون الانتخابات العامة تستمر 7 أيام.