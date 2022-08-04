انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في سورية، أسئلة لمادة الرياضيات، قال متداولوها إنها سربت قبل بدء امتحان البكالوريا بدورتها التكميلية.



وقالت حسابات محلية على موقع فيسبوك إن أسئلة مادة الرياضيات للثانوية العامة الفرع العلمي، نشرت على مجموعات في تلغرام وتم تداولها بشكل كبير بين الطلاب.



ونقلت شبكة الراصد المحلية في السويداء، ان عددا من الطلاب وبعض مدرسي الرياضيات أكدوا أن ورقة الأسئلة قد سربت بالكامل من مصدر في الوزارة مباشرة، وتناقلها عدد كبير من الطلاب والمدرسين بعد الثالثة ليلا قبيل الامتحان.



وذكر أحد المدرسين للشبكة أنه تلقى اتصالات ليلية من طلابه يسألونه عن إجابات معينة في المادة، ليكتشف صباحا أن الأسئلة الواردة في الامتحان هي ذات الأسئلة التي استفسر عنها الطلاب.



بدوره، أكد معاون وزير التربية في حكومة النظام عبد الكريم حماد أن الوزارة تدقق في المعلومات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب أسئلة مادة الرياضيات.



وأكد حماد في تصريح لصحيفة «الوطن» الموالية أنه يتم التدقيق مع كل مديريات التربية لمعرفة حقيقة فيما إذا كان تسريب الأسئلة صحيحا، لأن ما ينشر لا يمكن الوثوق به خصوصا أنه يمكن التلاعب في تاريخ النشر كيفما يشاء الناشر، وفقا لتعبيره.



من جهته، توعد معاون وزير التربية محمود بني مرجة، المرتكبين في حال ثبت صحة ما يشاع بـ «أشد العقوبات، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية».



وأوضح أنه في حال التأكد من صحة التسريب في محافظة من المحافظات سيتم إلغاء الامتحان وإعادته في المحافظة، بحسب تصريحاته لصحيفة البعث التابعة للنظام.