وقّع الصندوق الكويتي للتنمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في مقر الصندوق مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في مجالات تقديم المعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات البحثية للدول النامية التي تطلب مساهمات ومنح من الصندوق لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.

ووقع المذكرة نيابة عن معهد الأبحاث العلمية القائم بالأعمال د.مانع السديراوي، وعن الصندوق الكويتي للتنمية نائب المدير العام وليد البحر.



وذكر د.السديراوي أن هذه الاتفاقية تهدف الى خلق شراكة في مجالات البحث العلمي بصفة عامة والمجالات التطبيقية بصفة خاصة وتشجيع الفرق البحثية المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية.



ومن جهته، قال البحر: ان هذا التعاون يشمل مجالات مشاريع وأبحاث ودراسات جدوى وبرامج وسياسات تتعلق في مجال التنمية والتدريب باستخدام أفضل السبل العلمية والتكنولوجية والمعرفية والابتكارية.



وأضاف البحر أن مثل هذا التعاون يهدف لتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية ودعم العلاقات العلمية والبحثية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.



ويسعى الصندوق الكويتي إلى إيجاد فرص للتعاون مع شريك وطني يساهم معه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف التي تسعى إلى القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية والحصول على التعليم الجيد، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع والحصول على خدمات الطاقة بتكلفة ميسورة لدى الدول النامية المستفيدة من منح الصندوق.