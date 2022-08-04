عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال شكلت لجنة للكشف عن أعمال عقد إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت، وذلك بهدف التسلم الابتدائي للمشروع. وذكرت المصادر أن اللجنة برئاسة مدير إدارة تنفيذ الإنشائية م.مريم الكندري وعضوية 6 أعضاء منهم 5 مهندسين من الوزارة ومهندس واحد من الجهة المستفيدة «وزارة الداخلية».



وتوقعت أن تجتمع اللجنة في مقر المشروع يوم 8 أغسطس وتقوم بإخطار المقاول بالكشف اللازم لغرض التسلم الابتدائي، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم مباشرة بعد الكشف والتأكد من إنجاز العقد بإعداد محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، متضمنا التوصيات بشكل مفصل ويرفع إلى وكيل الوزارة.



ويقع المشروع في منطقة صبحان الصناعية على مسطح أرض 40 ألف متر مربع ومساحة بناء كلية 21500 متر مربع، والتكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 12 مليونا و261 ألف دينار.



ويتكون المشروع من 8 مبان، ويتميز بنظام أمني متكامل على أعلى مستوى من خلال 203 كاميرات مراقبة يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب سنة كاملة من التسجيل.