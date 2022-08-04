عبدالله الراكان



واصلت الحسينيات ومجالس ذكر اهل البيت النبوي إحياء ليالي شهر المحرم حيث تناول الخطباء في الليلة الرابعة أهمية تطهير النفس وإصلاحها في مختلف مراحل العمر.



وفي حسينية البلوش بمنطقة الجابرية ارتقى الشيخ حسين المعتوق المنبر واستهل محاضرته بالآية الكريمة (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)، مؤكدا ان المؤمن مطالب بالاهتمام بنفسه بمعنى تطهيرها وإصلاحها، مشيرا الى ان الأنبياء أرسلوا لكي يعلمونا كيفية تطهير النفس، وان الإنسان اذا لجأ إلى الله فلن يتركه.



وأشار المعتوق الى ان هناك خطوات اذا طبقها المؤمن فسيصلح من نفسه وهي الالتجاء الى الله عز وجل والامتناع عن الاعمال السيئة، والقيام بما يقربنا الى الخالق مثل الإحسان الى الناس وحسن الخلق.



وفي حسينية السيد القزويني بمنطقة الدسمة تحدث الشيخ مهند الحواج عن فضائل الامام علي عليه السلام وبعض من جوانب «كربلاء»، داعيا إلى ضرورة تزكية النفس والرقي بها بالأفكار الفاضلة والأعمال الصالحة.



وبين الحواج ان النفس تتردى بالأفكار الشيطانية والتصرفات السيئة ويزكيها العلم والعمل والتقرب الى الله بالأعمال الطيبة واتباع أخلاق وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم.