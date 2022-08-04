أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه مؤخرا للبرنامج التدريبي (مدير العلاقات المصرفية المعتمد CBRM) المصمم خصيصا للارتقاء بمهارات مديري العلاقات المصرفية من خلال حصولهم على شهادات الاعتماد المهني الاحترافية المعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية في الكويت.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء ما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان.



وأوضح الحماد أن البنك يسعى دوما إلى إضافة كل ما هو جديد إلى قائمة الأكاديميات التدريبية بما ينعكس إيجابيا على خدمة عملائنا، حيث يعد برنامج مدير العلاقات المصرفية المعتمد برنامجا ذي معايير واختبارات دولية تهدف إلى تطوير أداء مديري العلاقات المصرفية الذين يتابعون حسابات العملاء من الفئة البلاتينية في الفروع بما ينعكس كليا على توفير أفضل خدمة للعملاء، وما له من أهمية للتواصل الفعال مع العملاء وخدمتهم بشكل أفضل.



وعن البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصا لموظفي الفروع القائمين على ادارة العلاقات المصرفية مع عملاء البنك في الفئة البلاتينية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان ويحرص ايضا على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال تقديم الاستشارات المالية في مجال الأسهم والصناديق الاستثمارية في القطاع المصرفي الإسلامي وربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والتطور الوظيفي واستخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. حيث يحتوي البرنامج على مجموعة من المعارف والآليات والاتجاهات الحديثة في مجال تقديم الاستشارات المالية من خلال استخدام أدوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وتطوير مستوى رضا العملاء بشفافية ومصداقية بما يتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدمها بوبيان.



وأضاف الحماد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Business School التي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي والشهادات المعتمدة.



من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالوهاب الخبيزي: نسعى دائما كفريق واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائما على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في كافة القطاعات والأقسام.