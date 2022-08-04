وقعت مجالس الأعمال الأميركية في الخليج (AmChams) مذكرة تفاهم فيما بينها بهدف تعزيز أطر التعاون في مصالحها المشتركة واستضافة الأنشطة والمبادرات القادمة والعمل كاتحاد خليجي واحد يشمل مكاتبها في كل من الكويت، أبوظبي، البحرين، دبي، عمان وقطر.



بدورها، تنتهز مجالس الأعمال الأميركية في الخليج الفرصة لمواصلة نشاطها بعد عامين من الإغلاق الإقليمي بسبب جائحة كورونا، معلنة عن استمرارها في دعم أعضائها من خلال استضافة الأنشطة والمبادرات التي تخدم مصالح الأعضاء وأصدقائهم. كما تدعو مجالس الأعمال الأميركية في الخليج جميع المهتمين إلى التواصل معها للحصول على العضوية والتمكن من المشاركة في المبادرات القادمة المختلفة، وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في الأشهر القليلة المقبلة.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة التنفيذية في مجلس الأعمال الأميركي في الكويت باولا دي لاروش: يشرفنا أن نواصل تعاوننا لدعم اتحادنا القوي الذي عملنا على تشكيله خلال العام الماضي، وذلك بجهود مشهودة من جميع مجالس الأعمال الأميركية في الخليج. كما أن أبرز ملامح هذه الشراكة التي تصب في صالح الأعضاء هي التعاون في الجوانب الجوهرية وبناء علاقات مستمرة والمضي قدما في توسيع دعم الروابط بين الدول المضيفة والولايات المتحدة الأميركية.