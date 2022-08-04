عقدت شركة الفنادق الكويتية جمعيتها العمومية العادية أمس، في فندق المارينا لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة التكميلية، حيث شهدت العمومية العادية للشركة تزكية كل من: طلال سلطان الشهاب، وعبدالعزيز جاسم الفيلكاوي، ومحمد ساير الظفيري، وهيثم سعيد عفيفي لعضوية مجلس الإدارة ممثلين عن التحالف الذي تقوده شركة (المسار للإجارة والاستثمار)، إذ بلغت نسبة الملكية بعد عملية الاستحواذ الأخيرة 62% من أسهم الشركة.



كما انتخب مجلس الإدارة كلا من: طلال الشهاب رئيسا للمجلس، ومحمد الظفيري نائبا للرئيس، فيما تم تشكيل اللجان الخاصة بمجلس الإدارة حسب ما تقتضيه قوانين هيئة أسواق المال.



وفي هذا السياق، قال الشهاب إن المجلس سيعمل على وضع استراتيجية جديدة لدعم أنشطة الشركة الحالية ونموها داخل الكويت وخارجها، متمنيا التوفيق للجميع.



جدير بالذكر أن شركة (المسار للإجارة والاستثمار) التابعة للشركة الكويتية للاستثمار تأسست عام 2005، وهي شركة استثمار متخصصة في القطاعات العقارية والصناعية وإدارة الأموال وإنشاء الصناديق والتمويل والإجارة.



أما شركة الفنادق الكويتية فأسست عام 1962 وتتركز أنشطتها بإقامة مشاريع ضيافة من الدرجة الأولى في الكويت وخارجها عبر مجموعة شركات تابعة ومتخصصة وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1984.