عقد رؤساء كل من قيزغيريا وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان اجتماعا تشاوريا رباعيا في 21 يوليو الماضي بحثوا خلاله آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع في آسيا الوسطى.



وقالت السفارة القيرغيزية في بيان أن اجتماع تشولبون-آتا التشاوري أظهر النية العامة لزعماء آسيا الوسطى لزيادة تعزيز الاتصالات حول مجموعة واسعة من القضايا: حول قضايا الأمن الإقليمي، والتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والنقل واللوجستي والتعاون في مجال البيئة ومكافحة تغير المناخ، وكذلك على المسار الثقافي والإنساني.



وأكد قادة دول آسيا الوسطى الذين تحدثوا في القمة استعدادهم لتطوير وتعميق التعاون الإقليمي في جميع مجالات التفاعل، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الطاقة والأمن الغذائي، طرح عدد من المبادرات على المستوى الإقليمي، لاسيما إدخال أشكال وآليات جديدة لتحفيز التجارة المتبادلة، وإنشاء ممرات نقل دولية وبنية تحتية للنقل الدولي في المنطقة، والمشاركة في التنمية السلمية لأفغانستان، وفتح قناة تلفزيونية اقليمية، وعقد منتدى إعلامي إقليمي، وإقامة مهرجانات اقليمية للثقافة والفن والسينما في آسيا الوسطى.