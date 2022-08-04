يشهد مهرجان دوفيل الفرنسي للسينما الأميركية عرضا أول لفيلم «بلوند» الذي يتناول قصة حياة مارلين مونرو، على ما أعلن منظمو المهرجان المقام بين 2 و11 سبتمبر.



ويحضر المخرج أندرو دومينيك («ذي أساسينايشن أوف جيسي جيمس باي ذي كوورد روبرت فورد»، 2007) ومؤدية دور مارلين مونرو الممثلة الكوبية الإسبانية أنا دي أرماس («نايفز أوت»، «نو تايم تو داي») للمشاركة في عرض الفيلم ضمن المهرجان في دوفيل الواقعة بمنطقة النورماندي شمال فرنسا.



ورشح «بلوند» لنيل جائزة الأسد الذهبي الممنوحة لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي الذي ستقام دورته التاسعة والسبعون بين 31 أغسطس و10 سبتمبر.



ويتناول «بلوند» حياة النجمة مارلين مونرو التي توفيت سنة 1962 عن 36 سنة في قصة روائية متخيلة تستند إلى كتاب للأميركية جويس كارول أوتس.



ويتطرق الفيلم إلى الحياة المأسوية لنورما جين بايكر، وهو الاسم الحقيقي لمارلين مورنو، ويظهر صورة مهتزة للولايات المتحدة وتحديدا لهوليوود خلال خمسينيات القرن الفائت وستينياته.