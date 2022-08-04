نقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب الهند، على ما ذكرت الشرطة الأربعاء.



عانت العاملات من الغثيان والقيء في مصنع في منطقة أتشيوتابورام بولاية أندرا براديش الجنوبية في ليل الثلاثاء إلى الأربعاء.



وذكرت الشرطة لوكالة فرانس برس أن «وضع النسوة مستقر، ولم تسجل أي حالة وفاة، وتم فتح تحقيق في الحادث».



وقعت حادثة مماثلة في يونيو، في نفس المنطقة، حيث فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز، بحسب قناة «إن دي تي في».



في عام 2020، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.



في 1984، تسرب 40 طنا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال (وسط)، ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين في مدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.