تم توجيه اتهام لرجل بموجب قانون الخيانة البريطاني بعد إلقاء القبض عليه وهو يحمل قوسا وسهما على أرض قلعة ويندسور يوم عيد الميلاد، حسبما ذكرت دائرة الادعاء التابعة للتاج البريطاني. وقــالـت شـــرطـــة العاصمة الـبـريطانيــة (سكوتلاند يارد) إنه تم توجيه الاتهام إلى جاسوانت سينج تشايل، الذي يتحدر من ساوثهامبتون، بارتكاب جريمة بموجب القسم الثاني من قانون الخيانة لعام 1842 الذي يتضمن «إطلاق أو تصويب الأسلحة النارية أو قذف أو استخدام أي مادة هجومية أو سلاح، بنية إصابة جلالة الملكة أو ترويعها».



كما تم اتهامه بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح. وتم احتجاز تشايل (20 عاما) ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمينستر الابتدائية في 17 الجاري.