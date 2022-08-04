أكد النائب السابق ماجد المطيري، ان المرحلة المقبلة تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون كامل من قبل الحكومة في حل مشاكل المجتمع الكويتي التي أصبحت مثل كرة الثلج التي تكبر بشكل تدريجي دون حلول تلامس الواقع لما يحدث، مطالبا بعلاج جذري للحكومة التي لا تعرف مصالح المواطنين، رغم امتلاك الكويت ثروة تحسدها دول العالم عليها، مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة وما جاء فيه من تعديات وسرقات للمال العام في كل القطاعات يجب أن يكون على رأس أولوياتها لمحاسبة الصغير والكبير في هذا الأمر.



واستغرب المطيري تهميش دور الشباب الكويتي وعدم إعطائهم المساحات لإبراز طاقاتهم وأفكارهم، مبينا أن الشباب هم اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات المتقدمة، لاسيما إذا أولتهم الدولة الاهتمام والرعاية الصحيحة، مع تأهيلهم علميا وفنيا ومعرفيا وإشراكهم في صنع القرار.



وشدد المطيري على ضرورة تحقيق مطالبهم المستحقة، مستدركا بقوله إنه كان حريصا على معاينة طموحاتهم وقضاياهم عن قرب من خلال النزول إلى الشارع والاستماع إليهم، إلا أنهم خذلوا من المجلس السابق في المطالبة بحقوقهم وتفرغ مجلس الأمة في صراعات أدى الى تعطيل ملفات كانت تنتظرها العوائل الكويتية.



وأكد أنه على العهد باق في دعم مسيرة المجتمع الكويتي وتقديم العديد من الاقتراحات برغبة وبقوانين، والتي تلبي طموحات المواطنين.