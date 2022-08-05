آلاء خليفة



نظمت جمعية رواد الأعمال الكويتية وشركة الحمرا للاستشــــارات الاقتصادية وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبدعم إعلامي من الهيئة العامة للشباب وقناة KNN الإعلامية وبشراكة استراتيجية من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، الملتقى الوطني للتميز في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة بهدف مساعدة الجيل الواعي من الشباب الراغب في بناء مستقبله ونقل خبرات أشخاص كويتيين ناجحين من ميدان العمل وذلك مساء امس الأول في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.



وقالت عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الكويتية ورئيسة شبكة سيدات الأعمال بدور السميــط، ان الملتقى يهدف للالتقاء بالشباب والاستماع اليهم وتقديم النصائح والارشادات التي تفيدهم في حياته العملية المستقبلية.



وذكرت السميط ان مجال المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال والعمل الحر يعد أساسا في بناء اي اقتصاد في العالم ومن هذا المنطلق تترسخ أهداف هذا الملتقى لنقل الخبرات والتجارب المميزة في مجال المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال والعمل الحر محليا وعالميا.



وقد عقدت جلسة خلال فعاليات الملتقى ترأسها الرئيس التنفيذي لشركة الحمرا للاستشــــارات الاقتصادية عبدالوهاب الحجي وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة ثنك تانك للاستشارات الاستراتيجية والتنموية د.منال الحساوي ورئيس مجلس إدارة شركة سمارت الطبية د.سامي المانع.



من ناحيتها، ذكرت الرئيس التنفيذي بشركة ثنك تانك للاستشارات الاستراتيجية والتنموية ورئيس مجلــس إدارة الجمعيـــة الكويتيــــة للتخطيط الاستراتيجي د.منال الحساوي في حديث لـ«الأنباء» على هامش الملتقى، أنه من المهم أن يميز الشاب ما بين هل يريد أن يكون مستثمرا أم مبادرا؟، موضحة أن هناك اختلافا كبيرا بينهما، مبينة أن المستثمر شخص يريد أن يستثمر أمواله في مشروع ما، أما المبادر فهو شخص يريد أن يضع حلول معينة لمشكلة ما في المجتمع، مشددة كذلك على أهمية فهم المستقبل للقطاعات القادمة، موضحة ان الآليات المستخدمة في السابق لقياس الأداء الاقتصادي والوقائع التي تحدث داخل أي قطاع لم تعد مجدية، كما كانت في السابق، وبالتالي اصبحنا اليوم بحاجة لتثقيف شبابنا حول الآليات الجديدة من اجل عمل استشراف حقيقي للمستقبل ويميزون انفسهم في القطاع الذي سيختارونه مستقبلا.



بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة سمارت الطبية د.سامي المانع في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الملتقى انه ركز خلال الملتقى على العناصر التي تؤدي الى نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن للشباب تجهيز انفسهم حتى يخوضوا غمار تلك التحديات المتمثلة في الدخول في مجال القطاع الخاص وتأسيس شركة خاصة سواء صغيرة أو متوسطة، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي عند تأسيس أي مشروع.



وخلال فعاليات الملتقى قدمت المدربة المعتمدة في التنمية البشرية والكاتبة إيمان البزاز ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني.

وقالت البزاز في حديث خاص «الأنباء» إن الورشة سلطت الضوء على مفهوم التسويق بشكل عام والمزيج التسويقي وأهم العناصر الخاصة بالتسويق



وأشارت إلى أنها ركزت فيما بعد على مفهوم التسويق الإلكتروني بشكل موسع ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تسويق المنتجات على حسب الشريحة المستهدفة واختيار الجهة التي سيتم الإعلان من خلالها عن المنتج.