قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إنه «يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطة استراتيجية تعنى ببناء إهراءات في مرفأي طرابلس وبيروت ومنطقة البقاع، لإنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب يكفي لمدة 9 أشهر». وشرح سلام لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «إهراءات مرفأ بيروت وضعها صعب وجزء منها آيل للانهيار الكامل، ومن باب الأمن الغذائي هناك خطة استراتيجية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وهي تعنى بموضوع بناء إهراءات في مرفأي طرابلس وإعادة إعمار إهراءات مرفأ بيروت وبناء إهراءات في منطقة البقاع». وأشار إلى أنه «من غير المسموح في أي بلد في العالم بأن يكون مخزونه الاستراتيجي محصورا في منطقة واحدة، وأكبر دليل على هذا الخطأ هو عند وقوع جريمة انفجار مرفأ بيروت. دمرت الإهراءات وأصبح لدينا انعدام في الأمن الغذائي لأننا لا نملك مخزونا استراتيجيا على الأقل في مادة الحبوب والقمح».