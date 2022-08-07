أكد وزير الصحة د.خالد السعيد أهمية الاستفادة من الخبرات الصحية المتطورة في تركيا، لاسيما المتعلقة بإدارة وتشغيل المستشفيات وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الكويتية.



وقال السعيد في تصريح خاص لـ «كونا» إنه أجرى والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مستشفى (بشاك شهير تشام ساكورا) بمدينة اسطنبول مباحثات مع كبار المسؤولين الأتراك تمحورت حول سبل تعزيز أوجه التعاون الصحي مع المنظومة الصحية في تركيا.



وأشار إلى أنه التقى نائب وزير الصحة التركي البروفيسور صباح الدين أيدن، حيث بحث الطرفان تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة تركيا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما في المجال الصحي.



وقد أنشئت المدينة الطبية الكبيرة مستشفى (بشاك شهير تشام ساكورا) على مساحة مفتوحة تقدر بـ 789 ألفا و31 مترا مربعا ومساحة مغلقة تقدر بمليون و21 ألف متر مربع وهي مبنية بنظام مقاوم للزلازل.



وتضم المدينة الطبية 8 مستشفيات فرعية متخصصة وهي المستشفى العام والأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب والشرايين والعظام والأعصاب والأورام والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والصحة النفسية.