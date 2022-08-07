يعتبر مركز الصحة المدرسية في منطقة الفروانية الصحية والكائن في مركز متعب الشلاحي الصحي في منطقة إشبيلية من المراكز المتميزة في خدماته خصوصا من حيث التنظيم المميز للعمل، والحرص على إنجازه بشكل مميز ودقيق وبكل يسر وسهولة مهما كانت أعداد المراجعين، لاسيما مع بداية العام الدراسي ومع تسلم طلاب وطالبات الثانوية العامة شهاداتهم الدراسية وتوجههم لإكمال متطلبات الدراسة الجامعية.

ويبذل جميع أعضاء فريق العمل من الكادر الطبي والتمريضي جهودا مشهودة من الجميع، وفي مقدمتهم مسؤولة التمريض التي تحرص على سرعة الإنجاز وتنسيق العمل للتسهيل على المراجعين بحيث لا يستغرق تواجدهم وقتا طويلا.

وفقكم الله جميعا في أداء واجباتكم المهنية والإنسانية، وعساكم على القوة.